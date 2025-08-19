Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

Si algo caracteriza a Paulina, del canal “Paulina Cocina”, es la facilidad con que propone recetas fáciles y prácticas. En su especial “Soy solito”, compartió la receta de uno de los postres favoritos de los amantes del chocolate. La serie de videos que publica bajo esta consigna tienen como particularidad el estar pensados para personas que viven solas y tienen “fiaca de cocinar”, según ella misma explica.