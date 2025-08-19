Secciones
Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

La influencer de gastronomía hizo una receta deliciosa que se volvió viral.

Hace 2 Hs

Si algo caracteriza a Paulina, del canal “Paulina Cocina”, es la facilidad con que propone recetas fáciles y prácticas. En su especial “Soy solito”, compartió la receta de uno de los postres favoritos de los amantes del chocolate. La serie de videos que publica bajo esta consigna tienen como particularidad el estar pensados para personas que viven solas y tienen “fiaca de cocinar”, según ella misma explica.

En esta oportunidad, la receta “Soy solito” fue un espectacular y húmedo volcán de chocolate. Es un postre con solo cuatro ingredientes que no necesita horno para su cocción. Además, puede prepararse en una taza y en nada menos que cinco minutos, solo mezclando algunas cosas.

Volcán de chocolate viral en cinco minutos

Para preparar este volcán húmedo de chocolate sin horno necesitarás solamente tres barritas de chocolate para repostería –amargo o con leche, el que prefieras–, una cucharadita de manteca, un huevo y una cucharada de harina.

1. Derretí el chocolate en un recipiente apto para microondas o a baño maría.

2. Agregá la manteca blanda, a temperatura ambiente, para integrar con el chocolate

3. Añadí el huevo completo y revolvé nuevamente

4. Por último, agregá la cucharada de manteca espolvoreándola, de manera que no queden grumos en la pasta

5. Pasá la mezcla a un molde de silicona o uno previamente enmantecado y enharinado

6. Llevá a la airfryer durante cinco minutos o al microondas durante un minuto y medio y, desde ahí, de a 30 segundos para saber a qué cocción lo preferís.

7. Desmoldá sobre una superficie plana, dejá enfriar y espolvoreá con azúcar impalpable

Flan en taza en cinco minutos

Para preparar este flan en diez minutos solo necesitarás una taza apta para microondas, un huevo, dos cucharadas de azúcar, 110 mililitros de leche y una cucharadita de esencia o extracto de vainilla. Para el caramelo necesitarás también una cucharada de azúcar y ½ cucharada de agua.

1. Elegí la taza perfecta y agregale una cucharada de azúcar y media cucharada de agua

2. Llevar la taza al microondas por un minuto para que se forme el caramelo

3. Retirar la taza del microondas, dejar enfriar y llevar a la heladera mientras preparas el flan

4. Batir los huevos en un bowl con el azúcar, la vainilla y la leche hasta integrar perfectamente

5. Pasar la mezcla a la taza con caramelo y llevar nuevamente al microondas en tandas de 30 segundos hasta que la preparación adopte la textura del flan

6. Retirar, dejar enfriar y llevar a la heladera por dos horas

Para desmoldar, el postre debe estar lo suficientemente frío. Se recomienda hacerlo sobre una superficie que no se manche. Se puede emplatar y disfrutar con una cucharada de crema o una cucharada de dulce de leche y rayadura de chocolate amargo.

