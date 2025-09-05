Secciones
¿Cuánta cantidad de chocolate al día se considera saludable?

El chocolate es un dulce beneficioso para la salud pero el exceso del mismo puede tener efectos contrarios, por ello ¿cuánto chocolate es demasiado?

¿Cuámnta cantidad de chocolate es considerada saludable? ¿Cuámnta cantidad de chocolate es considerada saludable?
Hace 1 Hs

No caben dudas de que un chocolate es capaz de elevar nuestro estado de ánimo y que sus beneficios van más allá de la experiencia de disfrute al comerlo, ya que este dulce supone grandes ventajas para nuestra salud. Sin embargo, ¿cuál es la cantidad de chocolate diaria considerada saludable?

El chocolate es un dulce versátil, asequible y beneficioso para la salud. Distintos especialistas de la nutrición han destacado el menú de propiedades que pueden encontrarse en una barrita de este postre. Sin embargo, existen excepciones para este alimento ya que no todas sus variantes son consideradas saludables. De los tres tipos de chocolate, blanco, con leche y negro, este último es el más saludable y esto se debe a su composición.

¿Cuáles son los beneficios del chocolate negro para la salud?

“Los beneficios para salud de los productos a base de chocolate se deben al cacao, que contiene numerosos fitoquímicos que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y antihipertensivas”, explica Whitney English, dietista registrada en Palo Alto, California. La especialista destaca que “cuanta mayor sea la proporción de cacao, mayores son los valores nutricionales del dulce”.

¿Cuánto chocolate deberíamos comer por día? ¿Cuánto chocolate deberíamos comer por día?

Entre los beneficios del chocolate negro se encuentra su capacidad de prevenir enfermedades como problemas cardíacos y el cáncer, y esto se debe especialmente a su contenido en flavonoides. Estos últimos actúan como antioxidantes que bloquean los efectos dañinos de los radicales libres a la vez que reducen los efectos inflamatorios sucedidos en el sistema inmune.

¿Cuánto chocolate es demasiado?: la cantidad que debemos comer regularmente

La gran cantidad de beneficios del chocolate negro parece atractiva a la hora de incorporar este postre en la dieta. Sin embargo, sus ventajas solo se verán reflejadas si tenemos en cuenta la ración del mismo, un factor clave a la hora de incorporar este alimento. Así, la dosis diaria recomendada es de aproximadamente 30 a 60 gramos, de acuerdo a los expertos. 

Esta cantidad sugerida tiene sus motivos en las calorías de este postre, que suelen ser elevadas. Aunque el chocolate negro es considerado saludable, forma parte de la categoría de golosina, por lo que contiene grasas y azúcar. En una porción de 30 gramos podemos encontrar 170 calorías, por lo que un exceso en el consumo puede llevar a un aumento del peso corporal.

Controlar las porciones así como la calidad y el tipo de chocolate que consumimos puede resultar sumamente beneficioso a la hora de consumir este dulce, incluso todos los días. Así comer regularmente este postre puede llevar a una reducción del azúcar en sangre, beneficiándonos a la vez de su función antioxidante que ayudan a disminuir los riesgos de enfermedad cardiovascular.

