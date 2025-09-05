¿Cuánta cantidad de chocolate al día se considera saludable?

El chocolate es un dulce versátil, asequible y beneficioso para la salud. Distintos especialistas de la nutrición han destacado el menú de propiedades que pueden encontrarse en una barrita de este postre. Sin embargo, existen excepciones para este alimento ya que no todas sus variantes son consideradas saludables. De los tres tipos de chocolate, blanco, con leche y negro, este último es el más saludable y esto se debe a su composición.