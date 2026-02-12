El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

La sesión estuvo marcada por la movilización de organizaciones sindicales en las afueras del Congreso y por la incorporación de cambios que favorecen a las cajas sindicales, elementos que formaron parte del escenario político en el que se desarrolló el tratamiento del proyecto. Antes de la votación, el Gobierno también ratificó la exclusión de las billeteras virtuales como destino del pago de salarios, pese a la insistencia del PRO en incluirlas en el texto. No obstante, el Banco Central emitiría en el futuro reglas específicas que permitirían que algunas plataformas puedan participar en este sistema.