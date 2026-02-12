El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

Tras una extensa jornada de debate y negociaciones que incluyeron 28 modificaciones al proyecto original, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos, 30 negativos y cero abstenciones, luego de alcanzar consensos con gobernadores dialoguistas e introducir cambios con guiños a la CGT y al sector bancario.
En cuanto a la postura de los representantes tucumanos, Beatriz Ávila (Independencia) votó a favor, mientras que Sandra Mendoza (Convicción Federal) y Juan Manzur (Justicialista) lo hicieron en contra.
El debate en la Cámara alta comenzó al mediodía y se extendió hasta la madrugada de hoy, cuando se inició la votación en particular de los artículos. Durante la discusión, el oficialismo se mostró dispuesto a modificar la redacción de la reforma hasta último momento para asegurar el respaldo de sus aliados, aunque confiaba en alcanzar una mayoría consolidada.
La sesión estuvo marcada por la movilización de organizaciones sindicales en las afueras del Congreso y por la incorporación de cambios que favorecen a las cajas sindicales, elementos que formaron parte del escenario político en el que se desarrolló el tratamiento del proyecto. Antes de la votación, el Gobierno también ratificó la exclusión de las billeteras virtuales como destino del pago de salarios, pese a la insistencia del PRO en incluirlas en el texto. No obstante, el Banco Central emitiría en el futuro reglas específicas que permitirían que algunas plataformas puedan participar en este sistema.
Doce horas de debate
Desde el inicio, la discusión expuso posiciones contrapuestas en el recinto. Por un lado, el oficialismo libertario y sectores de la oposición dialoguista -entre ellos la UCR, el PRO y fuerzas provinciales- respaldaron la iniciativa al considerar necesaria una modernización de las relaciones laborales. Por otro, distintas vertientes del peronismo, encabezadas por el kirchnerismo, rechazaron el proyecto al sostener que implicará una pérdida de derechos para los trabajadores.
Durante su exposición, la senadora Beatriz Ávila ratificó su decisión de acompañar en general el proyecto de reforma laboral y destacó los cambios introducidos durante la negociación parlamentaria. “Es muy positivo que se haya excluido del proyecto la modificación impositiva que afectaba a las provincias. Es fruto del consenso y del trabajo. Tucumán iba a tener mermas de ingresos por más de 80.000 millones y eso afectaría los servicios básicos que hoy están garantizado los gobernadores”, afirmó.
En otro momento del debate, la ministra Patricia Bullrich también defendió la iniciativa oficial y sostuvo: “Estamos votando una ley trascendente para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la extrema judicialización del sistema”. Además, afirmó que se trata de “la primera reforma laboral de los últimos cincuenta años”.
La respuesta desde la oposición no tardó en llegar. La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) calificó de “desfachatez” las declaraciones de la ex ministra de Seguridad y señaló: “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT; lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores. Se han arrodillado ante todos los que decían que venían a combatir”.
Presencia oficial
Sobre el final de la votación, en el recinto se observó la presencia de funcionarios del Ejecutivo nacional, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la sesión. Entre ellos se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el funcionario de la Casa Rosada Eduardo “Lule” Menem.
Con la aprobación en general, el proyecto avanzó en su tratamiento en particular en un escenario político marcado por negociaciones, tensiones y posturas enfrentadas sobre el alcance de la reforma laboral. El próximo paso será su debate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará obtener la sanción definitiva y presentar la iniciativa como un “logro” en el inicio del período de sesiones legislativas del 1 de marzo.
Últimos cambios: durante el debate, el Gobierno anunció reformas respecto del proyecto original
La principal reforma de último momento beneficia al gremialismo: si bien se impuso un tope del 0,5% para las empresas o cámaras y de un 2% a los sindicatos en concepto de “contribuciones especiales”, se quitó el vencimiento para que los aportes sean automáticos. El anuncio realizado el martes establecía como límite el 1° de enero del 2028, para que después los aportes sean voluntarios. En otro sentido, la postergación de la eliminación de estatutos -que ya se había prologado a 180 días- extendería su implementación a un año.