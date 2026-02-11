Video: así fabricaban y lanzaban bombas molotov frente, en la marcha contra la Reforma Laboral

Un grupo de cinco personas fue captado por las cámaras de televisión cuando armaban bombas molotov en medio de la marcha en contra de la reforma laboral para luego arrojársela a las filas de efectivos de Policía Federal y Gendarmería formados detrás de la valla de contención ubicada sobre la avenida Entre Ríos, bloqueando el paso de quienes marchaban por avenida Rivadavia.