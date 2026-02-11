Video: así fabricaban y lanzaban bombas molotov frente, en la marcha contra la Reforma Laboral

Un grupo de cinco personas fue captado por las cámaras de televisión cuando armaban bombas molotov en medio de la marcha en contra de la reforma laboral para luego arrojársela a las filas de efectivos de Policía Federal y Gendarmería formados detrás de la valla de contención ubicada sobre la avenida Entre Ríos, bloqueando el paso de quienes marchaban por avenida Rivadavia.
La tensión comenzó pasadas las 15, cuando las fuerzas de seguridad del operativo quisieron sacarles banderas a militantes de izquierda. En ese momento hubo golpes a las vallas y gas pimienta frente al Congreso.
La situación empeoró media hora más tarde. Luego de que se registraron los primeros incidentes entre las columnas de partidos de izquierda - MST, Partido Obrero, PTS, y los efectivos de seguridad, los manifestantes que se ubicaron hasta ese momento sobre la avenida Rivadavia comenzaron a replegarse hacia la calle Hipólito Yrigoyen.
Sin embargo, pequeños grupos aislados de personas se mantuvieron sobre Rivadavia arrojando piedras, botellas y todo tipo de objetos contra la policía. Fue en ese momento que aparecieron cinco hombres que, agazapados detrás de una tira de cartones, se dispusieron a sacar de sus bolsos todos los elementos necesarios para armar una bombas molotov.
Aunque grupos violentos tiren bombas molotov y pretendan frenar el debate con intimidaciÃ³n, la Argentina ya eligiÃ³ cambiar.— TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) February 12, 2026
No son trabajadores defendiendo derechos. Son estructuras organizadas que viven del apriete y del bloqueo permanente.
La reforma laboral que impulsa elâ¦ pic.twitter.com/fKKmnfQjQD
Perfectamente sincronizados, los hombres, con sus rostros cubiertos, procedieron a armar varias bombas molotov y arrojarlas hacia los policías ubicados detrás de la valla sobre avenida Entre Ríos. Las primeras que lanzaron no alcanzaron a superar la valla, pero la tercera sí lo hizo, explotando contra el piso y generando un pequeño foco de incendio.
Rápidamente, las fuerzas de seguridad movilizaron uno de los camiones hidrantes apostado en las inmediaciones y comenzaron a disparar chorros de agua contra los hombres, que permanecían escondidos detrás de la tira de cartones.
A medida que la situación escalaba, los agentes de la Policía Federal comenzaron a disparar balas de gomas agazapados detrás del vallado. La situación de tensión continúa, con quema de tachos de basura y lanzamiento de botellas y otros proyectiles en forma de jabalina.
Por los incidentes, hasta el momento, Policía Federal informó que se detuvo a 17 personas, en tanto que tres agentes de esa fuerza resultaron heridas durante el operativo. Por su parte, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a 20 personas.
La reacción de Javier Milei a la imagen de un grupo de manifestantes armando bombas molotov
El presidente Javier Milei, que sigue desde la residencia de Olivos el debate en el Congreso por la reforma laboral, se hizo eco de las imágenes publicadas por Todo Noticias, donde se ve al grupo de hombres armar las bombas Molotov en medio de la manifestación para luego arrojárselas a los agentes de seguridad.
"A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto", escribió Milei en X junto a un video del momento en el que arman el artefacto explosivo.
Y continuó su descargo: "Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...".
En tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que trabajan para identificar a las personas involucradas en los incidentes de este miércoles por la tarde frente al Congreso.
"Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones", comentó en X y añadió que son "decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos".
El Gobierno de la Ciudad, en tanto, hizo una estimación de cuánto dinero demandará la limpieza y la reparación de los destrozos. Calculan que costará $270 millones.