De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que hay probabilidad de precipitaciones al menos hasta el sábado.

LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 11 Min

Tucumán se encuentra nuevamente en alerta amarilla por lluvias y tormentas, que llegarían durante la noche de este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 21 grados, cielo nublado, humedad del 98%, viento del oeste a 10 kilómetros por hora y visibilidad a 4.000 metros. Durante la tarde se esperan 31 grados y probables precipitaciones hacia la noche.

Para el jueves y el viernes el termómetro marcaría entre 19 y 30 grados. Las posibles lluvias y chaparrones seguirían al menos hasta el sábado, indicó el SMN.

Qué dice la alerta para Tucumán

El informe publicado esta mañana revela que "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes". "Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local", añade.

"Por su parte, en el área de alerta en la provincia de Tucumán se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros", especifica el SMN.

