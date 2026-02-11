Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización
El Senado debatirá hoy la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En la previa de la sesión, la senadora Beatriz Ávila (bloque Independencia) confirmó a LA GACETA que acompañará la iniciativa y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización del régimen laboral.
“Es una jornada relevante. Hemos trabajado hasta muy tarde y hoy también haciendo los últimos retoques de una ley que pretende modernizar el mundo laboral después de más de 50 años”, señaló la legisladora en diálogo con Buen Día Verano.
Ávila recordó que la Ley de Contrato de Trabajo vigente data de 1974. “En esa época no había ni celulares ni internet. El mundo laboral ha cambiado y necesitamos adecuarlo a los tiempos que vivimos”, afirmó. No obstante, aclaró que la norma por sí sola no resolverá el problema del empleo: “No es que mañana va a haber filas de gente buscando trabajo y lo va a encontrar, pero es un puntapié inicial muy importante”.
La senadora sostuvo que la reforma debe complementarse con otros cambios estructurales. “Al lado de esta modernización laboral se van a necesitar reformas tributarias, impositivas y financieras, en un contexto económico que esperamos que mejore”, explicó.
Y agregó que el objetivo central es reducir la informalidad, que ronda el 45%.“Un trabajador en negro no tiene vacaciones, aguinaldo, obra social ni jubilación. Eso es lo que queremos transformar”.
En ese sentido, negó que el proyecto implique una pérdida de derechos adquiridos. “No se vulnera ningún derecho al trabajador. La ley es hacia adelante: los derechos que hoy tienen los trabajadores continúan exactamente igual”, remarcó.
También rechazó las críticas que advierten sobre una eventual precarización: “Es incorrecto decir que esto quita derechos. Se trata de ordenar, simplificar y dar incentivos para que las pymes puedan registrar a sus empleados”.
Ávila precisó que durante el tratamiento se introdujeron modificaciones relevantes. “Se han modificado más de 30 artículos. No es la mejor ley laboral, pero es la posible, la que ha llegado a un gran consenso”, expresó.
Entre los cambios, mencionó que se redujo el tope previsto para las indemnizaciones en el proyecto original y que se mantuvieron los aportes a las obras sociales. “Las obras sociales necesitan financiamiento, sobre todo para los trabajadores”, dijo.
La legisladora también aclaró que la reforma alcanza únicamente al sector privado. “No entran los estatales, ni nacionales, ni provinciales ni municipales”, indicó.
Uno de los puntos que generaba preocupación en Tucumán era el artículo 190 del proyecto, vinculado al impuesto a las Ganancias, que -según explicó- hubiera implicado una merma de $80.000 millones para la provincia.
“Afortunadamente ese artículo se ha sacado. Se escuchó a las provincias”, destacó. En esa línea, sostuvo que su decisión de acompañar la iniciativa fue conversada con el gobernador Osvaldo Jaldo. “Represento a Tucumán y pensando en los tucumanos no podemos oponernos a esta modernización que se viene pidiendo desde hace muchos años”, afirmó.
Ávila aseguró que durante el debate mantuvo contactos con distintos sectores, entre ellos la CGT, la CAME, periodistas y representantes del ámbito cultural. En este último punto, señaló que se logró postergar por dos años cambios vinculados al fomento de la cinematografía, una preocupación planteada por artistas y universidades.
“Es un cambio estructural con una visión federal, porque no es lo mismo una industria en Buenos Aires que en Tucumán, Jujuy o Tierra del Fuego”, consideró. Y concluyó: “Es un avance, un puntapié inicial. Después de su aprobación habrá que reglamentarla y que toda la población conozca de qué se trata”.