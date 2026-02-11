Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Ávila recordó que la Ley de Contrato de Trabajo vigente data de 1974. “En esa época no había ni celulares ni internet. El mundo laboral ha cambiado y necesitamos adecuarlo a los tiempos que vivimos”, afirmó. No obstante, aclaró que la norma por sí sola no resolverá el problema del empleo: “No es que mañana va a haber filas de gente buscando trabajo y lo va a encontrar, pero es un puntapié inicial muy importante”.