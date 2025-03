Tres ideas sobre la pornografía

Imágenes degradantes

Tengo para mí que el consumo habitual de pornografía por parte, sobre todo, de los varones causa la instalación en su memoria -que se encuentra alojada en sus circunvoluciones cerebrales- de un cúmulo de imágenes degradantes, que distorsionan la realidad del sexo, que objetualizan a las mujeres y que convierten al varón en un “macho alfa” reduciendo penosamente su vida a la condición de semental estéril. Me impresionó hace años algo que leí en los Ponkapog Papers del editor y poeta estadounidense Thomas B. Aldrich: «A un hombre se le conoce por la compañía que le hace su mente» [”A man is known by the company his mind keeps”]. Es así. Tengo la impresión de que son muchos los conciudadanos nuestros que no pueden pensar ni querer porque tienen su imaginación llena de mierda hasta el punto de que les ahoga y les encierra en su egoísmo.