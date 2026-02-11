Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral
Gremios y organizaciones sociales se concentraron este miércoles en la plaza Independencia para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a debatirse en el Senado de la Nación. La protesta, convocada en simultáneo en distintos puntos del país por sectores vinculados a la CGT, reunió a sindicatos de diversas actividades y se desarrolló de manera pacífica, aunque con cortes de tránsito en el microcentro capitalino.
Desde horas de la mañana, columnas de trabajadores se congregaron frente a la Casa de Gobierno, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Con bombos, banderas y pancartas, los manifestantes expresaron su preocupación por el alcance de la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, a la que consideran perjudicial para los derechos laborales.
Críticas a artículos “clave”
El dirigente de Uatre, Germán Ferrari, sostuvo a LA GACETA que la reforma “perjudica en todo su articulado a la clase trabajadora” y advirtió especialmente sobre tres puntos que, según indicó, afectarían de manera directa a los trabajadores del sector. Entre ellos mencionó la extensión del período de prueba, que podría llegar hasta ocho meses, y la eliminación de la responsabilidad solidaria de las empresas principales en casos de tercerización.
“El rol nuestro es defender a los trabajadores y eso es lo que estamos haciendo en la calle”, afirmó, al tiempo que llamó a la unidad del movimiento obrero frente al debate legislativo.
Por su parte, el secretario general de ATSA, Reneé Ramírez, señaló que la iniciativa “ataca la matriz de los convenios colectivos” y cuestionó la posible modificación de la jornada laboral y la implementación del denominado “banco de horas”. Según planteó, la reforma “no generará más empleo, sino que precarizará las condiciones existentes”.
El dirigente también reclamó a los senadores que “analicen artículo por artículo” el proyecto y que “no levanten la mano sin considerar el impacto en los trabajadores”. Además, vinculó el debate nacional con la situación salarial del sector sanitario en la provincia y pidió el cumplimiento pleno de las paritarias.
Paro universitario y advertencias
La protesta incluyó la participación de docentes universitarios nucleados en Adiunt, quienes realizaron un paro en el marco de la jornada nacional de lucha convocada en las 60 universidades públicas del país.
La secretaria general del gremio, Anahí Rodríguez, calificó la iniciativa como una “contrarreforma” y sostuvo que, pese a las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario, “el sentido general del proyecto permanece”. También anticipó que el sector evaluará nuevas medidas de fuerza si la norma avanza en el Congreso.
Rodríguez advirtió que el debate laboral se inscribe en un contexto más amplio de reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional, que -según expresó- impactan en el financiamiento universitario y en las condiciones de trabajo docente.