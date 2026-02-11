Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

Críticas a artículos “clave”

El dirigente de Uatre, Germán Ferrari, sostuvo a LA GACETA que la reforma “perjudica en todo su articulado a la clase trabajadora” y advirtió especialmente sobre tres puntos que, según indicó, afectarían de manera directa a los trabajadores del sector. Entre ellos mencionó la extensión del período de prueba, que podría llegar hasta ocho meses, y la eliminación de la responsabilidad solidaria de las empresas principales en casos de tercerización.