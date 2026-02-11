Operativo Blindaje: Milei envió a su mesa política al Senado para custodiar la reforma laboral

El Gobierno nacional no está dispuesto a dejar nada al azar. Por orden directa de Javier Milei, los principales cuadros de su mesa política se instalaron desde temprano en el Senado de la Nación. El objetivo es monitorear minuto a minuto el tratamiento de la reforma laboral y asegurar que las modificaciones pactadas con la oposición dialoguista se traduzcan en votos.
Bajo la supervisión de Karina Milei, quien lidera la comitiva como la voz directa del Presidente, el equipo se completa con figuras clave como Manuel Adorni y Diego Santilli. Este último fue el artífice de los puentes con los gobernadores, al lograr destrabar 38 modificaciones críticas, entre las que destacó la rebaja de Ganancias para empresas, un reclamo histórico de las provincias.
La coordinación en el recinto estará en manos de la jefa de bloque, Patricia Bullrich, mientras que Martín Menem aportará el músculo político desde su experiencia en la Cámara Baja.
En paralelo, y como cerebro de la estrategia a distancia, Santiago Caputo seguirá el pulso de la sesión desde su despacho en la Casa Rosada, manteniendo una línea abierta con los aliados de Entre Ríos, Chaco, San Juan y las provincias del norte. El oficialismo busca hoy la sanción de la primera reforma laboral de la era democrática.