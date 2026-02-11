Secciones
Política

Operativo Blindaje: Milei envió a su mesa política al Senado para custodiar la reforma laboral

El oficialismo instaló el monitoreo en el Congreso para asegurar la media sanción de la ley.

El Senado debate la reforma laboral. El Senado debate la reforma laboral.
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional no está dispuesto a dejar nada al azar. Por orden directa de Javier Milei, los principales cuadros de su mesa política se instalaron desde temprano en el Senado de la Nación. El objetivo es monitorear minuto a minuto el tratamiento de la reforma laboral y asegurar que las modificaciones pactadas con la oposición dialoguista se traduzcan en votos.

Bajo la supervisión de Karina Milei, quien lidera la comitiva como la voz directa del Presidente, el equipo se completa con figuras clave como Manuel Adorni y Diego Santilli. Este último fue el artífice de los puentes con los gobernadores, al lograr destrabar 38 modificaciones críticas, entre las que destacó la rebaja de Ganancias para empresas, un reclamo histórico de las provincias.

La coordinación en el recinto estará en manos de la jefa de bloque, Patricia Bullrich, mientras que Martín Menem aportará el músculo político desde su experiencia en la Cámara Baja. 

En paralelo, y como cerebro de la estrategia a distancia, Santiago Caputo seguirá el pulso de la sesión desde su despacho en la Casa Rosada, manteniendo una línea abierta con los aliados de Entre Ríos, Chaco, San Juan y las provincias del norte. El oficialismo busca hoy la sanción de la primera reforma laboral de la era democrática.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaDiego SantilliJavier MileiManuel AdorniKarina MileiSantiago CaputoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tensión política y expectativa por una protesta masiva durante el debate de la reforma laboral

Tensión política y expectativa por una protesta masiva durante el debate de la reforma laboral

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Inundaciones en Tucumán: Romano Norri cuestionó al Gobierno y pidió explicaciones por los fondos enviados para obras

Inundaciones en Tucumán: Romano Norri cuestionó al Gobierno y pidió explicaciones por los fondos enviados para obras

Manuel Adorni contra el sector textil: No estamos para proteger industrias

Manuel Adorni contra el sector textil: "No estamos para proteger industrias"

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Comentarios