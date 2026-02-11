Operativo Blindaje: Milei envió a su mesa política al Senado para custodiar la reforma laboral

El Gobierno nacional no está dispuesto a dejar nada al azar. Por orden directa de Javier Milei, los principales cuadros de su mesa política se instalaron desde temprano en el Senado de la Nación. El objetivo es monitorear minuto a minuto el tratamiento de la reforma laboral y asegurar que las modificaciones pactadas con la oposición dialoguista se traduzcan en votos.