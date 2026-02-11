Tensión política y expectativa por una protesta masiva durante el debate de la reforma laboral

En las primeras horas de la mañana, el movimiento en las inmediaciones del Palacio Legislativo era reducido. Las calles permanecían habilitadas al tránsito, aunque con un importante operativo de seguridad y vallados dispuestos en los accesos a la plaza. La concentración principal fue convocada por la CGT para las 17, sin llamado a paro general. La central obrera aclaró que se trata de una movilización y no de una huelga, por lo que los trabajadores deberán cumplir su jornada laboral antes de concurrir.