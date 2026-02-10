Baby Boomers, Millennials y Gen Z: cómo convivirán las generaciones en el trabajo

De acuerdo con la encuesta de Adecco, el 45% de las personas mayores de 45 años considera que la edad es el principal obstáculo para conseguir empleo, seguido por la falta de oportunidades (43%). En contraste, apenas un 3% identifica a la tecnología como una barrera, mientras que un 9% asegura sentirse plenamente competitivo. El dato pone en cuestión los prejuicios sobre la falta de actualización y señala los sesgos estructurales del mercado laboral.