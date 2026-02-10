Baby Boomers, Millennials y Gen Z: cómo convivirán las generaciones en el trabajo

La convivencia de cinco generaciones en un mismo espacio de trabajo es una realidad que avanza de la mano del envejecimiento poblacional, la baja natalidad y la revisión de los sistemas jubilatorios. Hoy, el mundo laboral se ve obligado a pensar carreras más largas, flexibles e inclusivas, en un contexto donde la edad promedio de la fuerza laboral crece y el ingreso de jóvenes disminuye.
Este escenario vuelve estratégico el rol de la llamada Generación Silver —personas mayores de 45 años—, que aporta experiencia, conocimiento del negocio y capacidad para atravesar contextos complejos. Sin embargo, esa fortaleza no siempre se traduce en oportunidades concretas: según una encuesta de Adecco, el 86% de los mayores de 45 años consultados se encontraba en búsqueda laboral, una cifra que expone las dificultades de reinserción pese a la trayectoria acumulada.
“La longevidad laboral dejó de ser una excepción para convertirse en una variable central de la planificación”, advierte en el informe Victoria Loza, directora de Recursos Humanos de Adecco en Argentina. “Las organizaciones que integren distintas generaciones de manera inteligente estarán mejor preparadas para los desafíos que vienen”, agrega.
Cinco generaciones compartiendo el mismo empleo
En los próximos años, la Generación Alfa —nacidos a partir de 2010— comenzará a incorporarse al mercado laboral. Se sumará así a un escenario donde ya conviven Baby Boomers (1946–1964), Generación X (1965–1980), Millennials (1981–1996) y Generación Z (1997–2009). Esta convivencia inédita obliga a las empresas a revisar prácticas de gestión y a evitar que la edad funcione como un factor de exclusión.
Las diferencias en trayectorias, formas de trabajo y vínculos con la tecnología suelen alimentar estereotipos: innovación asociada solo a la juventud o experiencia ligada a rigidez. Sin embargo, los datos muestran otra cosa. Motivaciones como estabilidad, desarrollo profesional, reconocimiento y flexibilidad atraviesan a trabajadores de todas las edades.
De acuerdo con la encuesta de Adecco, el 45% de las personas mayores de 45 años considera que la edad es el principal obstáculo para conseguir empleo, seguido por la falta de oportunidades (43%). En contraste, apenas un 3% identifica a la tecnología como una barrera, mientras que un 9% asegura sentirse plenamente competitivo. El dato pone en cuestión los prejuicios sobre la falta de actualización y señala los sesgos estructurales del mercado laboral.
Flexibilidad y aprendizaje, las claves para no quedar afuera
Cuando se les preguntó qué atributos creen que más valoran hoy las organizaciones en los perfiles senior, el 49% destacó la experiencia, seguida por la responsabilidad (28%), la adaptabilidad (13%) y el compromiso (10%). Competencias clave en contextos de incertidumbre que, sin embargo, no siempre alcanzan para garantizar una oportunidad laboral.
Para aprovechar ese capital, las empresas necesitan avanzar hacia esquemas más flexibles, que contemplen distintas etapas de la vida: horarios adaptables, modalidades híbridas, roles con menor carga horaria o funciones de mentoría. También resulta central contar con líderes preparados para gestionar equipos intergeneracionales, procesos de selección sin sesgos y capacitación a lo largo de toda la carrera.
En un escenario donde el trabajo del futuro será, cada vez más, intergeneracional, el desafío no pasa solo por extender la vida laboral, sino por garantizar oportunidades reales para todas las edades. El informe completo de Adecco, con datos y análisis sobre la convivencia de generaciones en el empleo, puede consultarse en: adecco.com/es-ar