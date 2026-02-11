Secciones
Si tenés entre 18 y 24 años podés formarte en IA con una beca de Ford Argentina

La convocatoria de Ford Argentina junto a Fundación Forge ofrece capacitación gratuita y virtual en Data Analytics y Automatización con IA. La inscripción estará abierta hasta el 12 de marzo.

FORMACIÓN. El programa combina capacitación técnica en IA y datos con entrenamiento en habilidades para la inserción laboral. FORMACIÓN. El programa combina capacitación técnica en IA y datos con entrenamiento en habilidades para la inserción laboral. / GOOGLE
Hace 1 Hs

En febrero el calendario académico y corporativo abre una ventana clave para quienes quieren mejorar su perfil profesional antes de que empiece el año fuerte de cursadas y búsquedas laborales. Por esa razón, varias empresas grandes activan programas de formación que funcionan como un puente directo hacia la empleabilidad, con propuestas alineadas a lo que hoy piden las áreas de tecnología, marketing, operaciones y comunicación. Una de las convocatorias más relevantes ya está en marcha. Ford Argentina, a través de Ford Philanthropy y en alianza con la Fundación Forge, lanzó la edición 2026 de su programa de becas Ford , pensado especialmente para jóvenes que buscan insertarse en la economía del conocimiento sin necesidad de tener experiencia previa.

La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 24 años y combina formación técnica con entrenamiento en habilidades socioemocionales y preparación para el mundo laboral.

Dos caminos con el mismo objetivo

El programa ofrece dos trayectos formativos distintos, pero complementarios, enfocados en áreas de alta demanda laboral.

Por un lado, se dicta un curso de Data Analytics, orientado a que los estudiantes aprendan a analizar, interpretar y visualizar datos provenientes de distintas fuentes para acompañar la toma de decisiones en organizaciones. 

Por otro lado, se desarrolla un trayecto de Automatización con Inteligencia Artificial, donde se enseña a diseñar e implementar automatizaciones utilizando herramientas de IA actuales.

Ambas opciones fueron diseñadas en función de lo que hoy requieren las empresas tecnológicas y los equipos de trabajo que incorporan perfiles jóvenes.

Qué se aprende en cada programa

En el trayecto de Data Analytics, la formación incluye manejo de SQL, Python, Power BI, Tableau y nociones de modelos de aprendizaje automático. El objetivo es que, al finalizar, los participantes puedan trabajar con datos reales y traducirlos en información útil para distintas áreas.

En el programa de Automatización con IA, en tanto, se trabaja con herramientas como OpenAI, Google Gemini y modelos open source como LLaMA o Mistral, además de plataformas no-code y low-code que permiten crear soluciones sin necesidad de saber programar desde cero.

Esta combinación técnica permite que el perfil final no quede limitado al área de sistemas, sino que pueda aplicarse en marketing, ventas, operaciones, comunicación y otros sectores donde el análisis de datos y la automatización ya son parte del día a día.

Modalidad, duración y cierre de inscripción

La cursada es 100% virtual, gratuita y tiene una duración de 16 semanas. Se desarrolla tres días por semana, con tres horas diarias de clases que combinan instancias sincrónicas y asincrónicas, proyectos reales y actividades colaborativas.

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma de Fundación Forge y el plazo para anotarse cierra el 12 de marzo.

Un plus que impacta en el CV

Además del contenido técnico, ambas formaciones incluyen el programa “Tu Futuro” de Forge, enfocado en habilidades socioemocionales, armado de CV y simulaciones de entrevistas laborales.

Este componente es clave para quienes buscan su primera experiencia o quieren reorientar su perfil hacia la economía del conocimiento con herramientas concretas para presentarse en el mercado laboral.

