Si tenés entre 18 y 24 años podés formarte en IA con una beca de Ford Argentina

En febrero el calendario académico y corporativo abre una ventana clave para quienes quieren mejorar su perfil profesional antes de que empiece el año fuerte de cursadas y búsquedas laborales. Por esa razón, varias empresas grandes activan programas de formación que funcionan como un puente directo hacia la empleabilidad, con propuestas alineadas a lo que hoy piden las áreas de tecnología, marketing, operaciones y comunicación. Una de las convocatorias más relevantes ya está en marcha. Ford Argentina, a través de Ford Philanthropy y en alianza con la Fundación Forge, lanzó la edición 2026 de su programa de becas Ford , pensado especialmente para jóvenes que buscan insertarse en la economía del conocimiento sin necesidad de tener experiencia previa.