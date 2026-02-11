Una nueva investigación revive la teoría de que Courtney Love mató a Kurt Cobain: ¿qué descubrieron?

Para la comunidad de seguidores, el nuevo peritaje, revisado en el International Journal of Forensic Science, no hace más que validar las sospechas que nacieron el 8 de abril de 1994. El foco de la polémica se centra en un motivo tan antiguo como el crimen mismo: el beneficio económico. Según diversos reportes y testimonios de personas cercanas a la pareja, Cobain estaba en proceso de tramitar un divorcio y modificar su testamento, un movimiento que habría dejado a la líder de Hole con una fracción mínima de la fortuna de 150 millones de dólares que finalmente heredó.