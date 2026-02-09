Sonrisas, música y afecto: se conocieron las primeras imágenes de Juan Cruz Yacopini tras el fuerte accidente

El mendocino Juan Cruz Yacopini reapareció públicamente este domingo con las primeras fotos desde su internación, a casi dos meses del grave accidente que sufrió durante sus vacaciones en Mendoza. Sonriente, acompañado por su familia y amigos, eligió transmitir un mensaje de fortaleza y agradecimiento.
“Lo mismo de siempre. Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes, es energía, y hoy la necesito y me la hacen llegar”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram. En las postales se lo puede ver en una silla de ruedas o recostado en la cama, mientras comparte momentos con sus seres queridos, escucha música o mira televisión.
Se trata de la segunda manifestación pública desde aquel episodio. Días atrás también había utilizado las redes para expresarse. “Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón, muchas gracias a todos por pedir por mi salud. Espero que me sigan acompañando de la misma manera”, publicó en su momento.
Cómo fue el accidente
El accidente ocurrió el 19 de diciembre, cuando el campeón de la Copa del Mundo de Rally Bajas de la FIA descansaba con amigos en el camping El Biguá, en el dique El Carrizal, en Luján de Cuyo. Al arrojarse al agua en un sector de poca profundidad, impactó contra el fondo y perdió el conocimiento. Sus acompañantes iniciaron el traslado inmediato y en el camino se encontraron con personal sanitario que debió practicar maniobras de reanimación tras un paro cardiorrespiratorio.
Luego de ser estabilizado, fue internado en el Hospital Perrupato, donde le diagnosticaron politraumatismo grave y shock medular. Más tarde lo derivaron a la Clínica de Cuyo, permaneció en terapia intensiva y, una vez que su condición lo permitió, fue trasladado al Instituto Fleni, en Buenos Aires, para continuar con el tratamiento.
La magnitud de las lesiones le impidió formar parte del Rally Dakar 2026 junto al equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica. Mientras tanto, las fotos recientes ofrecen una señal que su entorno valora y el acompañamiento permanente en una etapa decisiva de su rehabilitación.