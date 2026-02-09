Sonrisas, música y afecto: se conocieron las primeras imágenes de Juan Cruz Yacopini tras el fuerte accidente

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió el 19 de diciembre, cuando el campeón de la Copa del Mundo de Rally Bajas de la FIA descansaba con amigos en el camping El Biguá, en el dique El Carrizal, en Luján de Cuyo. Al arrojarse al agua en un sector de poca profundidad, impactó contra el fondo y perdió el conocimiento. Sus acompañantes iniciaron el traslado inmediato y en el camino se encontraron con personal sanitario que debió practicar maniobras de reanimación tras un paro cardiorrespiratorio.