Virginia, la histórica pareja del Indio Solari: quién es y cómo nació su amor

El año pasado, el músico rompió el silencio en un mano a mano con el periodista Julio Leiva en el ciclo “Caja Negra” y mencionó que no sale de su casa desde hace casi 10 años: “No me gusta que me vean así, como me retiré. No me gustan los artistas viejos. Me da un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. Mis medicinas, cada vez que sale Virginia, salen $300.000. Acá tengo todo lo que quiero, mis discos, mis libros y la pileta calefaccionada”.