Virginia, la histórica pareja del Indio Solari: quién es y cómo nació su amor

Carlos "Indio" Solari conoció a Virginia Mones Ruiz cuando los Redondos estaban en pleno auge y se mantuvieron siempre muy unidos. Ella lo acompañó durante todo el exitoso proceso de la icónica banda de rock nacional que también tenía como miembro a Skay Beilinson. ¿Quién es la incondicional compañera del mítico músico?
El Indio y Virginia se casaron en 1988 y recién en el año 2000 tuvieron a su único hijo, Bruno. La pareja vive actualmente en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Su casa, rodeada de naturaleza, es casi imperceptible desde las afueras del predio porque cuenta con mucha seguridad. El artista que padece parkinson desde hace años mantiene blindada su vida personal y también la de su familia.
Virulana como le dicen sus amigos y familiares, antecedió al Indio Solari en redes sociales con su cuenta denominada Virusolari. Desde allí, comparte fotos de su vida familiar y también recuerdos de la trayectoria musical de su esposo.
“Nos conocimos promediando el verano del año '81. Años después cuando escuché por primera vez Me quedo Contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor... hoy 40 años después, lo siguen haciendo... Feliz día a los que tienen un amor para cantarle, y a los que no, sigan preparándose para cuando llegue...”, escribió Virginia en algún Día de los Enamorados.
Desde que el Indio inició su carrera como solista, contempló un poco más a la prensa y concedió mas entrevistas que en su era ricotera. Al mismo tiempo, Virginia aprovechó para hacer “vida normal” y publica en sus redes imágenes familiares.
Indio Solari: la defensa de su esposa por las “vacunas VIP” y su última aparición pública
Durante la pandemia de coronavirus, y luego de que el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán le enviara un saludo, el ganador del Premio Konex de Platino a Mejor Cantante de Rock de la Década fue criticado por haber sido un supuesto “vacunado VIP”. Sin embargo, su pareja salió al cruce de los críticos y lo defendió a capa y espada.
El año pasado, el músico rompió el silencio en un mano a mano con el periodista Julio Leiva en el ciclo “Caja Negra” y mencionó que no sale de su casa desde hace casi 10 años: “No me gusta que me vean así, como me retiré. No me gustan los artistas viejos. Me da un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. Mis medicinas, cada vez que sale Virginia, salen $300.000. Acá tengo todo lo que quiero, mis discos, mis libros y la pileta calefaccionada”.