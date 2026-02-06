Cetré vuelve al radar de Boca y el diálogo con Estudiantes ya está abierto

Según trascendió desde el entorno de Estudiantes, las condiciones están claras: el club platense estaría dispuesto a negociar si Boca se acerca a una cifra que oscila entre los tres y cuatro millones de dólares por el 50% del pase, teniendo en cuenta que la otra mitad de la ficha pertenece a Independiente de Medellín. Si bien Estudiantes no tiene una urgencia extrema por vender, la posibilidad de generar ingresos y el buen vínculo entre las dirigencias juegan a favor de la operación.