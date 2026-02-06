Cetré vuelve al radar de Boca y el diálogo con Estudiantes ya está abierto
El club "Xeneize" ya realizó un contacto formal con el "Pincha" y existe predisposición para iniciar charlas por el 50% del pase del extremo colombiano, en una posible nueva operación entre dirigentes que vienen de cerrar acuerdos recientes.
El interés de Boca por Edwin Cetré dejó de ser un simple sondeo y empezó a tomar cuerpo. En las últimas horas, la dirigencia xeneize realizó un llamado formal a Estudiantes para manifestar su intención de avanzar por el extremo colombiano, y desde La Plata reconocieron que hay luz verde para abrir un diálogo entre las partes, aunque todavía no se presentó una oferta oficial.
La necesidad de sumar un jugador por banda, en medio de una seguidilla de lesiones y tras la reciente salida de Brian Aguirre justamente a préstamo al "Pincha", llevó a Boca a acelerar gestiones. En ese contexto, Cetré aparece como una alternativa concreta luego de que se frustrara su posible transferencia al Athletico Paranaense.
Según trascendió desde el entorno de Estudiantes, las condiciones están claras: el club platense estaría dispuesto a negociar si Boca se acerca a una cifra que oscila entre los tres y cuatro millones de dólares por el 50% del pase, teniendo en cuenta que la otra mitad de la ficha pertenece a Independiente de Medellín. Si bien Estudiantes no tiene una urgencia extrema por vender, la posibilidad de generar ingresos y el buen vínculo entre las dirigencias juegan a favor de la operación.
Ese punto no es menor. Las recientes transferencias de Santiago Ascacíbar al club de la Ribera y el préstamo de Aguirre a Estudiantes fortalecieron el canal de diálogo entre las cúpulas encabezadas por Juan Román Riquelme y Sebastián Verón, un antecedente que facilita el acercamiento y genera predisposición mutua para avanzar. Incluso, el nombre de Cetré había sido vinculado a River en este mercado, aunque esa alternativa fue rápidamente descartada.
Por ahora, las conversaciones se mantienen en un plano informal, pero Boca corre contra el reloj. El próximo viernes 13 de febrero vence el plazo para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia, y no se descarta que en las próximas horas llegue una propuesta concreta a las oficinas de UNO por la mitad del pase del colombiano.
El antecedente fallido con Athletico Paranaense también forma parte del escenario. Desde Estudiantes explicaron que “a pesar de los avances previos, la operación quedó sin efecto por divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, indicaron desde el club platense.
En Brasil, en cambio, la versión fue distinta y generó ruido. Algunos medios señalaron que durante los exámenes médicos se habrían detectado “problemas en los estudios cardiológicos” del atacante, lo que llevó a frenar la transferencia, que contemplaba un contrato por tres temporadas.
Sin embargo, desde Estudiantes salieron al cruce y negaron de plano esa versión: Cetré se encuentra en condiciones físicas normales y viene compitiendo con regularidad, tanto en la temporada pasada como en el inicio de 2026, incluida su participación en la primera fecha ante Independiente.