En la previa de su llegada a Boca, Cetré fue a ver a Estudiantes y la imagen se volvió viral

El delantero colombiano, que no fue convocado por el entrenador Eduardo Domínguez para el cruce ante Deportivo Riestra, llegó al estadio en su vehículo particular, vestido de manera informal y con un mate en la mano. Se ubicó en uno de los palcos junto a su pareja, la modelo Ayelén Sebastián, lejos del banco de suplentes y del vestuario, mientras en paralelo continuaban las gestiones por su transferencia.