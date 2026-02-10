Secciones
En la previa de su llegada a Boca, Cetré fue a ver a Estudiantes y la imagen se volvió viral

El colombiano presenció el duelo ante Riestra desde un palco, compartió saludos con los simpatizantes y aguarda que se complete el papeleo para someterse a la revisión médica.

La negociación avanza en silencio, pero las imágenes hablaron por todos. Edwuin Cetré apareció en la platea de Estudiantes de La Plata mientras su posible llegada a Boca Juniors entra en etapa decisiva y la escena rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

El delantero colombiano, que no fue convocado por el entrenador Eduardo Domínguez para el cruce ante Deportivo Riestra, llegó al estadio en su vehículo particular, vestido de manera informal y con un mate en la mano. Se ubicó en uno de los palcos junto a su pareja, la modelo Ayelén Sebastián, lejos del banco de suplentes y del vestuario, mientras en paralelo continuaban las gestiones por su transferencia.

A lo largo del encuentro mantuvo un perfil bajo, aunque aceptó fotos y saludos. Algunos simpatizantes se animaron a anticipar la despedida y hasta le desearon suerte en lo que viene. Las supuestas versiones de silbidos que circularon en redes no estuvieron dirigidas hacia él, sino que se produjeron cuando el conjunto visitante salió a realizar la entrada en calor.

El momento que terminó de multiplicarse en celulares y transmisiones llegó a los 75 minutos. Tras el tanto de Guido Carrillo para el 1-0, el atacante reaccionó con un festejo efusivo, levantó el puño y abrazó a su pareja, rodeado por la euforia general.

Mientras tanto, en el mundo Boca aguardan definiciones. Según se informó, el acuerdo de palabra está encaminado y resta el intercambio formal de documentación para que el futbolista pueda viajar, realizarse la revisión médica y firmar su vínculo. La operación contempla la compra del total de los derechos, divididos entre el club platense y Independiente Medellín.

Hasta que eso ocurra, el colombiano debe presentarse a entrenar en City Bell. Sin anuncio oficial todavía, la postal del jugador en las gradas funcionó como una señal del cierre de ciclo.

