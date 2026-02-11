Cuáles son los países más peligrosos para turistas, según National Geographic

¿Cuál es el país más peligroso para visitar en 2025?

En el listado de los países más peligrosos, Afganistán ocupa el puesto número uno. El asesinato de tres turistas españoles en el Valle de Bamiyán confirmó las advertencias del Ministerio de asuntos Exteriores, que define a esta nación como un destino con un alto riesgo de "secuestro o atentado" en toda su geografía por mucho que algunas agencias de viaje aseguren que se trata de un lugar seguro para el turista. Embajadas como la de España se trasaladaron hace meses a Doha (Catar), dejando por ello de prestar protección y asistencia consular en el terreno para quienes se encuentren en este territorio.