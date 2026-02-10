Vacaciones y trabajo: el 62% no logra desconectarse, según Randstad

Una encuesta reciente de Randstad, realizada a más de 4.000 personas de Argentina, Chile y Uruguay, muestra un dato que interpela fuerte a los trabajadores: solo el 38% de los argentinos logra desconectarse total o mayoritariamente del trabajo durante sus vacaciones. El resto, un 62%, sigue conectado de distintas formas, ya sea respondiendo mensajes, revisando correos o estando disponible “por las dudas”.