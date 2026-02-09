¿Te cuesta levantarte? La rutina nocturna japonesa que "resetea" tu cerebro mientras duermes

También son clave los tiempos: los japoneses se van a dormir temprano y se aseguran de tener un descanso que ronde entre las 7 y 8 horas. El horario habitual para terminar el día e ir a la cama suele ser entre las 22 y 23 y el día inicia entre las 6 y 7. Es el tiempo que recomienda la OMS para lograr un sueño saludable.