¿Te cuesta levantarte? La rutina nocturna japonesa que "resetea" tu cerebro mientras duermes

Un hábito que forma parte de una de las culturas más felices del mundo.

¿Te cuesta levantarte? La rutina nocturna japonesa que resetea tu cerebro mientras duermes Foto: Freepik
Hace 1 Hs

El Informe Mundial de la Felicidad 2023 incluyó a Japón entre los países más felices del mundo. Es que este país asiático tiene una cultura que suele caracterizarse por el equilibrio y el pacifismo que portan sus habitantes. La clave podría estar en uno de sus hábitos nocturnos.

Las horas de sueño son sumamente importantes en la salud de nuestro organismo, pero también en el estado de ánimo y en las energías con que encaramos el día siguiente. Por eso es fundamental tener un sueño de calidad: profundo, sin interrupciones y de una extensión lo suficientemente saludable para renovar energías.

La rutina japonesa que realizan antes de dormir para ser más felices

Esta práctica japonesa guarda una relación directa entre el sueño y la felicidad. Es que muchos asegurarían que dormir nos lleva al mejor estado de ánimo. Esto permite a los japoneses despertarse con energía y optimismo y lograr un sueño profundo.

La rutina consta de cuatro sencillos pasos que llevan a las personas al confort y a alcanzar una sensación de calidez. En primer lugar, toman una sopa caliente. Este plato típico japonés se consume en todas las comidas del día. La sopa de miso ayuda a reducir el colesterol LDL, aporta nutrientes, sacia y facilita la digestión. Además, tiene un efecto calmante.

En segundo lugar, se dan un baño caliente. El agua tibia ayuda a la circulación y a la relajación, limpia la piel y reduce el estrés obligándonos a hacer una pausa en el día, por lo que ayuda a conciliar el sueño.

También son clave los tiempos: los japoneses se van a dormir temprano y se aseguran de tener un descanso que ronde entre las 7 y 8 horas. El horario habitual para terminar el día e ir a la cama suele ser entre las 22 y 23 y el día inicia entre las 6 y 7. Es el tiempo que recomienda la OMS para lograr un sueño saludable.

