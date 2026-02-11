¿Andar en bicicleta ayuda a aliviar el dolor de rodilla? Esto recomiendan los especialistas

"En comparación con los no ciclistas, los ciclistas tenían un 17% menos de probabilidades de padecer dolor de rodilla frecuente, un 9% menos de probabilidades de padecer ROA y un 21% menos de probabilidades de padecer SOA", afirma la Dra. Grace Lo, profesora de medicina, inmunología y reumatología en Baylor y primera autora del artículo. "Además, cada incremento en el número de periodos de edad en los que se practicaba el ciclismo se traducía en una menor probabilidad de declarar dolor de rodilla, ROA y SOA", celebra la especialista.