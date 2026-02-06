Secciones
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Ambas actividades son accesibles y beneficiosas para la salud, pero no producen los mismos efectos. Qué dicen los especialistas sobre caminar y andar en bicicleta para mejorar la resistencia física y perder peso.

06 Febrero 2026

Caminar y andar en bicicleta son dos de las actividades físicas más elegidas por quienes buscan mejorar su condición física sin someterse a entrenamientos exigentes. Ambas ayudan a fortalecer el sistema cardiovascular, aumentar la resistencia y quemar calorías, pero sus beneficios no son idénticos ni impactan de la misma manera en el cuerpo.

A la hora de perder peso y ganar resistencia, influyen factores como la intensidad, la duración del ejercicio y el estado físico de cada persona. Por eso, especialistas en actividad física coinciden en que no existe una única respuesta: la mejor opción dependerá de los objetivos, la constancia y las posibilidades de cada individuo.

Caminar o andar en bicicleta: ¿cuál es la mejor opción para ganar resistencia y perder peso?

Para quemar grasa, es clave elevar la frecuencia cardíaca a la “zona 2” o “zona 3”, estados en los que el cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía. Si el objetivo es la pérdida de peso, ambas actividades pueden ser efectivas si se practican con la intensidad adecuada.

De acuerdo con Olivia Amato, entrenadora de Peloton, es más sencillo alcanzar un gasto calórico mayor en menos tiempo montando en bicicleta, ya que permite incrementar la resistencia y mantener un ritmo elevado con menos esfuerzo percibido que al caminar con pesas o en una pendiente.

Sin embargo, nutricionistas enfatizan que la clave para perder peso es la constancia. Si alguien disfruta más de caminar y es capaz de mantener una rutina regular con este ejercicio, a largo plazo podría ser más efectivo que abandonar un entrenamiento en bicicleta.

