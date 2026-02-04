Adiós al dolor de rodillas y manos: descubrí la infusión que desinflama y alivia la rigidez

Uno de los beneficios más conocidos de la manzanilla, una planta que recibe el nombre científico de Matricaria chamomilla L., es su capacidad para abordar una variedad de problemas de salud como la ansiedad, el estrés y la dificultad para dormir, entre otros. Una infusión preparada de esta planta contiene apigenina, un flavonoide natural que actúa como antioxidante y proporciona efectos calmantes similares a los de las benzodiazepinas, medicamentos utilizados para tratar la ansiedad, pero no reemplaza los tratamientos médicos