Adiós al dolor de rodillas y manos: descubrí la infusión que desinflama y alivia la rigidez

El dolor en las articulaciones puede iniciarse tanto en el movimiento de las mismas como en el reposo. Una manera sencilla de aliviarlo es con una reconocida hierba medicinal.

El dolor en las articulaciones puede producirse tanto con el movimiento de las mismas o incluso cuando se está en reposo. Este puede afectar a la realización de nuestras actividades cotidianas y resultar sumamente incómodo. Pero una infusión de una popular planta puede ayudar a aliviar los síntomas. 

Muchas de nuestras actividades cotidianas pueden verse frustradas cuando el dolor articular aparece. Este puede producirse en los dedos, las manos, las rodillas, las caderas, tobillos y hombros, muchas veces causado por la acumulación de líquido que puede provocar hinchazón. Entre los remedios que pueden disminuir estos síntomas, la popular manzanilla puede contribuir. 

Uno de los beneficios más conocidos de la manzanilla, una planta que recibe el nombre científico de Matricaria chamomilla L., es su capacidad  para abordar una variedad de problemas de salud como la ansiedad, el estrés y la dificultad para dormir, entre otros. Una infusión preparada de esta planta contiene apigenina, un flavonoide natural que actúa como antioxidante y proporciona efectos calmantes similares a los de las benzodiazepinas, medicamentos utilizados para tratar la ansiedad, pero no reemplaza los tratamientos médicos

¿Por qué la manzanilla ayuda a disminuir el dolor articular?

Pero la manzanilla también puede ser sumamente befeiciosa para contrarrestar los dolores de articulaciones. Entre los varios compuestos fenólicos que contiene la manzanilla, la apigenina, la quercetina, la patuletina, la luteolina y glucósidos tienen la capacidad de reducir las citocinas y la PGE2, sustancias que juegan un papel en la patogenia de la artritis.

Los expertos sugieren consumir seis gramos diarios de manzanilla para disminuir la sensibilidad en las articulaciones y reducir la velocidad de sedimentación de eritrocitos, un indicador de inflamación. De allí que las personas con diagnóstico de artritis —la inflamación o degeneración de una o más articulaciones— o artrosis —el desgaste del cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos— podrían verse beneficiadas por el consumo diario de esta planta medicinal.

Un estudio que comparó los efectos de la manzanilla con el analgésico paracetamol y placebo halló que la planta redujo significativamente la necesidad del fármaco sin efectos adversos.

