Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

El aviso por viento alcanza al oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, el sur de La Rioja, el este de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut. De acuerdo con el informe oficial, se prevén vientos del sector oeste que rotarán al sur, con velocidades estimadas entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.