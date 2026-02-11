Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias intensas y vientos con ráfagas de hasta 80 km/h que afectarán a 19 provincias. El aviso advierte sobre posibles daños e interrupciones momentáneas de las actividades.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento para este miércoles 11 de febrero en 19 provincias. El organismo detalló que este nivel de advertencia refiere a fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.
El aviso por viento alcanza al oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, el sur de La Rioja, el este de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut. De acuerdo con el informe oficial, se prevén vientos del sector oeste que rotarán al sur, con velocidades estimadas entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.
¿Qué provincias esán bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas?
La alerta por tormentas se extiende sobre un sector del sudeste bonaerense, Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El parte señala que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.
En tanto, en el sudoeste de Neuquén, el oeste de Chubut, el sudeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego continúa vigente la alerta amarilla por lluvias. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros y eventuales registros más elevados en sectores localizados, en especial en la cordillera norte de Chubut. En zonas altas podrían registrarse nevadas o precipitaciones mixtas, y en Ushuaia no se descartan nevadas aisladas.