Se espera un domingo caluroso en Tucumán, con temperaturas que superarán los 30 grados

ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Los tucumanos podrán disfrutar de un domingo caluroso, con temperaturas que superarían los 30 grados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 99%, viento del sudoeste a 4 kilómetros por hora y visibilidad a 900 metros. Con el correr de las horas, la temperatura llegaría hasta los 31, con una leve probabilidad de lluvia.
Para mañana se espera que la temperatura vaya en aumento y oscile entre los 24 y los 32 grados, con posibilidades de lluvias de entre un 40% y un 70%, según el SMN.
Durante el martes y el miércoles el termómetro marcaría entre los 21 y los 33 grados.
