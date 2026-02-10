Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

A pesar de que cesó la alerta amarilla por tormentas, el martes comenzó nublado y con lluvia en Tucumán, aunque se espera una tarde calurosa, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 96%, viento del sur a 8 kilómetros por hora y visibilidad de 8.000 kilómetros. Para la tarde se esperan 31 grados y baja probabilidad de precipitaciones.
Durante el miércoles se espera que el calor se haga presente nuevamente y el termómetro marque por arriba de los 33 grados, de acuerdo al último informe del SMN.
Las lluvias se harían presentes durante el jueves y el viernes, en la previa de lo que será el fin de semana largo de Carnaval, lo que provocaría un descenso de la temperatura para el sábado y el domingo.