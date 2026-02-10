Tarucas salió de la burbuja del rugby y caminó Tucumán: un tour para construir identidad

A las 18.42, en la puerta del hotel Catalinas Park, punto de encuentro del plantel de Tarucas, Pablo Pérez Toranzo, mánager de la franquicia, tomó la palabra y marcó el inicio de una jornada distinta. No habló de cargas físicas, ni de planificación semanal, ni de objetivos deportivos. Habló de la ciudad. Del recorrido que estaban por hacer. De la idea de conocer Tucumán más allá de la cancha y del gimnasio. De entender dónde estaban parados.