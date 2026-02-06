El head coach de Dogos, antes del cruce con Tarucas: “Ojalá nos volvamos a enfrentar en instancias finales”

Más allá de lo deportivo, el cruce tiene un componente emocional y simbólico. Ghiglione no ocultó su entusiasmo por volver a Tucumán, una plaza con la que mantiene un vínculo estrecho. “Me gusta mucho ir. Tengo muchos amigos y a los chicos les pasa lo mismo. Se cruzan en los sistemas, compartieron Pumitas, seleccionados. Poder encontrarnos y jugar es un privilegio”, señaló. La camaradería entre los staffs también suma condimento, especialmente por la relación personal con Álvaro Galindo, referente del rugby tucumano. “Somos amigos desde antes y seguramente va a haber cargadas de un lado y del otro”, admitió entre risas.