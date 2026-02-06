El head coach de Dogos, antes del cruce con Tarucas: “Ojalá nos volvamos a enfrentar en instancias finales”

La recta final hacia el inicio del Súper Rugby Américas comienza a tomar forma y este viernes tendrá uno de sus capítulos más atractivos en Tucumán. Tarucas y Dogos disputarán dos partidos amistosos consecutivos, el primero desde las 18.30 y el segundo a partir de las 20.30, en una jornada que servirá para sumar rodaje, probar variantes y empezar a definir nombres de cara al debut oficial.
Para Dogos, el duelo representa mucho más que un simple ensayo. La franquicia cordobesa llega a Tucumán con el respaldo de un recorrido reciente que la posiciona como uno de los grandes protagonistas del torneo continental. Subcampeón en las ediciones 2023 y 2025, y campeón en 2024, el equipo afronta una nueva temporada con la exigencia que impone ese historial y con un cambio clave en su conducción técnica.
La principal novedad pasa por el banco. Diego Ghiglione asumió como head coach en reemplazo de Nicolás Galatro, quien pasó a desempeñarse como entrenador principal de Capibara XV. El amistoso ante Tarucas será, además, el estreno oficial de Ghiglione al frente del equipo en competencia.
“Las expectativas siempre son las mejores, más en este momento inicial. El gran desafío es la construcción de un nuevo equipo, donde se fueron muchos jugadores y empiezan otros. De eso se trata la franquicia argentina: formar jugadores para lo que viene”, explicó Ghiglione, que asumió el cargo con naturalidad y sin dramatizar el cambio de rol. “Es un orgullo y un agradecimiento enorme, pero lo tomo con tranquilidad y con muchas ganas de armar un gran staff y un gran grupo de trabajo”, añadió.
En ese proceso de reconstrucción, el entrenador dejó en claro que el foco está puesto tanto en el rendimiento colectivo como en el crecimiento individual. “Estamos en un sistema de alto rendimiento y las cuatro franquicias trabajamos de manera muy similar. Después hay identidades regionales, características de los jugadores, pero la intención de juego y la forma de entrenar son parecidas”, explicó. En el caso de Dogos, la idea es sostener una identidad ya reconocible: contacto, ataque y fortaleza en las formaciones fijas, sin descuidar la evolución personal de cada jugador.
El doble amistoso también tendrá una particularidad: será el primer partido formal de la pretemporada para los cordobeses. “No jugamos todavía. Van a ser dos partidos y van a jugar todos los jugadores de Tarucas y todos los de Dogos. Tenemos muy buena relación con el staff de Tarucas y la idea es armarlo de la mejor manera para que nos sirva a los dos”, detalló Ghiglione. Tras esta jornada, quedarán apenas 15 días para el inicio del torneo, lo que convierte a la prueba en una instancia decisiva.
Más allá de lo deportivo, el cruce tiene un componente emocional y simbólico. Ghiglione no ocultó su entusiasmo por volver a Tucumán, una plaza con la que mantiene un vínculo estrecho. “Me gusta mucho ir. Tengo muchos amigos y a los chicos les pasa lo mismo. Se cruzan en los sistemas, compartieron Pumitas, seleccionados. Poder encontrarnos y jugar es un privilegio”, señaló. La camaradería entre los staffs también suma condimento, especialmente por la relación personal con Álvaro Galindo, referente del rugby tucumano. “Somos amigos desde antes y seguramente va a haber cargadas de un lado y del otro”, admitió entre risas.
En ese marco, el entrenador subrayó el valor del espectáculo. “La gente va a poder ver más de 40 jugadores por lado que van a dejar todo para mostrarse. También es una competencia interna, para ver quién llega mejor al inicio del torneo”, explicó. La amplitud de plantel y la rotación serán protagonistas en una noche pensada más para construir que para medir resultados.
Ghiglione también repasó el recorrido reciente de Dogos en el Súper Rugby Américas y relativizó las finales perdidas. “En tres años llegamos tres veces a la final. Eso habla de un equipo protagonista. Obviamente querés ganar cuando llegás, pero si estás siempre ahí es porque estás haciendo bien las cosas”, analizó. El objetivo, remarcó, se mantiene intacto: formar jugadores para los Pumas y ser competitivos al máximo nivel.
En esa misma línea, destacó la alineación de las franquicias con los lineamientos de la Unión Argentina de Rugby. “Se nos pide preparar jugadores listos para los Pumas y, a partir de eso, competir. El rugby de hoy te exige atacar, defender bien y aprovechar lo que tenés enfrente. No hay mucho misterio”, sintetizó.
La jornada de este viernes será, entonces, una fotografía nítida del presente de dos proyectos que se conocen, se respetan y se exigen. Dogos y Tarucas pondrán en juego mucho más que un amistoso: será una prueba de carácter, profundidad y ambición en la antesala de un torneo que vuelve a encontrar a las franquicias argentinas como protagonistas.