Los elegidos de Tarucas: las formaciones para el doble desafío ante Dogos XV
En la previa de los dos amistosos que jugará la franquicia tucumana esta tarde en "La Caldera del Parque", se conocieron las nóminas que, de no surgir imprevistos, serían las que comiencen los duelos frente al elenco cordobés.
Mientras se venden las entradas y se va preparando todo para vivir una fiesta en los amistosos frente a Dogos XV, Álvaro Galindo y el resto del staff técnico de Tarucas ya tienen todo listo en cuanto a lo estrictamente deportivo.
Para el primer partido de la jornada. desde las 18:30, la franquicia que representa al NOA iría con la siguiente formación: Benjamín Garrido, José Calderoni, Francisco Palazzi, Ignacio Marquieguez, Facundo García Hamilton, Tomás Dande, Miguel Mukdise, Nicolás Parada Heit, Matías Sauze, Ignacio Cerrutti, Pablo Pfister, Bautista Estofán, Stefano Ferro, Rafael O´Gorman, y Simón Pfister.
Para el segundo turno, desde las 20:30, el cuerpo técnico tiene previsto realizar una rotación profunda que permita evaluar a la totalidad de los 43 jugadores que integran el plantel profesional. El objetivo primordial, más allá del resultado, es aceitar las piezas de cara al debut oficial del 20 de febrero. Para el duelo principal Tarucas iría con: Mariano Muntaner, Raúl Guraiib, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Franco Marini, Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot Holmquist, Máximo Ledesma, Tomás Vanni, Pedro Coll. Matías Orlando, Mateo Pasquini, y Nicolás Macome.