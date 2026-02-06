Secciones
DeportesRugby

Los elegidos de Tarucas: las formaciones para el doble desafío ante Dogos XV

En la previa de los dos amistosos que jugará la franquicia tucumana esta tarde en "La Caldera del Parque", se conocieron las nóminas que, de no surgir imprevistos, serían las que comiencen los duelos frente al elenco cordobés.

RECTA FINAL. Tarucas llegó al último tramo de su preparación y hoy saldrá a la cancha en el único amistoso antes del debut oficial. RECTA FINAL. Tarucas llegó al último tramo de su preparación y hoy saldrá a la cancha en el único amistoso antes del debut oficial.
Hace 1 Hs

Mientras se venden las entradas y se va preparando todo para vivir una fiesta en los amistosos frente a Dogos XV, Álvaro Galindo y el resto del staff técnico de Tarucas ya tienen todo listo en cuanto a lo estrictamente deportivo.

Para el primer partido de la jornada. desde las 18:30, la franquicia que representa al NOA iría con la siguiente formación: Benjamín Garrido, José Calderoni, Francisco Palazzi, Ignacio Marquieguez, Facundo García Hamilton, Tomás Dande, Miguel Mukdise, Nicolás Parada Heit, Matías Sauze, Ignacio Cerrutti, Pablo Pfister, Bautista Estofán, Stefano Ferro, Rafael O´Gorman, y Simón Pfister.

Para el segundo turno, desde las 20:30, el cuerpo técnico tiene previsto realizar una rotación profunda que permita evaluar a la totalidad de los 43 jugadores que integran el plantel profesional. El objetivo primordial, más allá del resultado, es aceitar las piezas de cara al debut oficial del 20 de febrero. Para el duelo principal Tarucas iría con: Mariano Muntaner, Raúl Guraiib, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Franco Marini, Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot Holmquist, Máximo Ledesma, Tomás Vanni, Pedro Coll. Matías Orlando, Mateo Pasquini, y Nicolás Macome.

Temas Alvaro GalindoMatías OrlandoSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tarucas ultima detalles y se medirá ante Dogos XV

Tarucas ultima detalles y se medirá ante Dogos XV

Tarucas pone primera: todo lo que tenés que saber sobre los amistosos de esta tarde frente a Dogos XV

Tarucas pone primera: todo lo que tenés que saber sobre los amistosos de esta tarde frente a Dogos XV

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
3

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
4

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
5

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes
6

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Más Noticias
La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: Las Intervillas no se suspenden

La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: "Las Intervillas no se suspenden"

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Fútbol, tenis, pádel y vóley: la agenda para la jornada inaugural de las Intervillas

Fútbol, tenis, pádel y vóley: la agenda para la jornada inaugural de las Intervillas

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios