Los elegidos de Tarucas: las formaciones para el doble desafío ante Dogos XV

Para el segundo turno, desde las 20:30, el cuerpo técnico tiene previsto realizar una rotación profunda que permita evaluar a la totalidad de los 43 jugadores que integran el plantel profesional. El objetivo primordial, más allá del resultado, es aceitar las piezas de cara al debut oficial del 20 de febrero. Para el duelo principal Tarucas iría con: Mariano Muntaner, Raúl Guraiib, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Franco Marini, Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot Holmquist, Máximo Ledesma, Tomás Vanni, Pedro Coll. Matías Orlando, Mateo Pasquini, y Nicolás Macome.