Hasan volvió a Tucumán y encontró en Tarucas el rugby que soñó para los jóvenes

Omar Hasan volvió a Tucumán después de ocho años sin pisar la provincia. No fue un regreso cualquiera ni una visita nostálgica más: eligió asistir al amistoso entre Tarucas y Dogos XV en La Caldera del Parque. Fue, más bien, un reencuentro cargado de sentido: con su tierra, con su club, con el rugby que lo formó y con una provincia que hoy vuelve a ocupar un lugar central en el mapa del alto rendimiento argentino. La excusa formal fue un proyecto editorial ambicioso, pero el trasfondo fue mucho más profundo.