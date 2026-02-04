Tarucas ultima detalles y se medirá ante Dogos XV

Tarucas transita los últimos días de preparación antes de iniciar oficialmente su camino en el Súper Rugby Américas y este viernes tendrá su primera prueba exigente. En La Caldera del Parque, la franquicia del NOA disputará dos partidos amistosos frente a Dogos XV, desde las 18.30 y las 20.30, en una doble jornada que servirá para sumar minutos, ajustar detalles y comenzar a medir el funcionamiento colectivo ante uno de los equipos más fuertes del certamen.
La preparación tuvo este miércoles una nueva escala en el Club Tucumán Lawn Tennis, donde el plantel se entrenó desde las 11.30 bajo la conducción del head coach Álvaro Galindo. La práctica estuvo enfocada en trabajos de alta intensidad, con énfasis en el ritmo de juego, la ocupación de espacios y la toma de decisiones con pelota, aspectos que el cuerpo técnico considera clave para el inicio de la temporada.
El entrenador asistente Diego Ternavasio explicó cuáles serán las prioridades en esta primera presentación informal. “Intentar hacer lo que practicamos. Nada fuera de eso. Tratamos de abarcar todas las facetas del juego, jugar bien la zona y mantener el ritmo y la intensidad, que es lo más importante en esta primera etapa”, señaló. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal pasa por “conocernos y jugar al ritmo que queremos”, entendiendo que se trata de un proceso en construcción.
De cara a los amistosos, el mensaje del cuerpo técnico es claro y apunta a liberar al equipo de presiones tempranas. “Les pedimos que tengan iniciativa, que prueben, que intenten, que se animen. Están acá para eso, fueron elegidos por algo”, sostuvo Ternavasio. En ese marco, confirmó que estos serán los únicos partidos preparatorios antes del debut oficial. “Sí, es el único amistoso y después ya pasamos al partido del 20 de febrero contra Selknam”, precisó.
Desde el plantel, Tomás Vanni valoró el cierre de la pretemporada y la cercanía de los partidos, un momento que marca un cambio en la rutina diaria. “Estamos terminando la pretemporada y se viene lo más lindo, que es arrancar a jugar. Creo que todos esperamos eso”, contó. Sobre el enfoque del trabajo, explicó que hubo un cambio respecto al año pasado. “Corrimos mucho y tuvimos mucho rugby. Tratamos de meter la pelota desde el principio y creo que llegamos de una mejor forma”, afirmó.
El tercera línea también hizo hincapié en la construcción del grupo, uno de los ejes que el plantel considera determinantes para el rendimiento colectivo. “Repetimos a varios de los jugadores y eso ayuda mucho. Arma una base de confianza y hace que el grupo se conozca más rápido”, relató. A su vez, destacó la rápida adaptación de las caras nuevas. “Los chicos que se sumaron se integraron muy bien; eso suma mucho en el día a día”, añadió. Y, tras ser consultado por los dos amistosos que jugarán este viernes, aclaró cuál será el objetivo. “No vamos a buscar resultados. Queremos encontrarnos, conectar y empezar a formarnos como equipo”, señaló.
Por su parte, Agustín Sarelli destacó el clima interno y el desafío especial que representa volver a medirse con Dogos XV, un rival con el que existe una lógica rivalidad regional. “Son provincias de acá, entonces siempre nos queremos mostrar. Estamos con muchas ganas de salir a mostrar nuestro juego”, contó. El forward remarcó además que la pretemporada tuvo un objetivo claro desde lo físico y lo conceptual. “El foco estuvo en correr y en jugar. Queremos jugar mucho y para eso necesitamos correr, así que metimos mucho físico”, explicó.
Sarelli también se refirió a la sensación de revancha tras lo ocurrido la temporada pasada. “Por suerte el deporte siempre da revancha. Estamos enfocados en eso y en seguir creciendo”, expresó. Consultado sobre el plantel y las incorporaciones, valoró la mezcla de experiencia y juventud. “Matías Orlando nos va a dar mucha experiencia. Es un jugador con una trayectoria muy grande y en Tucumán su nombre pesa mucho. Después hay chicos jóvenes y otros con experiencia: es un mix interesante y competitivo”, narró.
Finalmente, resumió el pedido del cuerpo técnico de cara a los partidos del viernes. “(Álvaro) Galindo nos pide que corramos y que mostremos todo lo que venimos haciendo, porque sabe que lo podemos hacer”, concluyó.
Los amistosos ante Dogos XV marcarán el primer termómetro real para Tarucas, no solo desde lo rugbístico sino también desde lo colectivo, en un contexto que permitirá empezar a definir roles, sociedades y sensaciones antes del inicio oficial de la competencia continental.