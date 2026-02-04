Tarucas ultima detalles y se medirá ante Dogos XV

El tercera línea también hizo hincapié en la construcción del grupo, uno de los ejes que el plantel considera determinantes para el rendimiento colectivo. “Repetimos a varios de los jugadores y eso ayuda mucho. Arma una base de confianza y hace que el grupo se conozca más rápido”, relató. A su vez, destacó la rápida adaptación de las caras nuevas. “Los chicos que se sumaron se integraron muy bien; eso suma mucho en el día a día”, añadió. Y, tras ser consultado por los dos amistosos que jugarán este viernes, aclaró cuál será el objetivo. “No vamos a buscar resultados. Queremos encontrarnos, conectar y empezar a formarnos como equipo”, señaló.