Reforma laboral: cuáles son los principales cambios que negoció el oficialismo antes del debate

Asimismo, se fija que “los aportes y contribuciones (…) a favor de asociaciones de trabajadores (…) no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, con exclusión de cláusulas vinculadas a beneficios por afiliación sindical. El artículo también indica que “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales (…) en beneficio (…) de cámaras, asociaciones o agrupaciones empresarias tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador”, y no serán obligatorios para empleadores no asociados.