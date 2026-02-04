Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

El cumplimiento de la ley llegó en el límite del plazo fijado por el Juzgado Federal de Campana, que en diciembre pasado había declarado inválida la suspensión de la normativa. No obstante, el Gobierno dejó sentada su postura política en el texto al aclarar que el dictado del decreto no implica "reconocer hechos ni derechos" ni prestar conformidad con los fundamentos del fallo judicial.