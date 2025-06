Las paritarias se iniciarán tras el pago del aguinaldo en Tucumán

En otras líneas, Amado mencionó que a nivel nacional se dejó entrever que no habrá aumento para los empleados estatales en junio, aunque destacó que en Tucumán los trabajadores “no se irán con las manos vacías”. “El gobernador es sensible en esto y no solo beneficia al trabajador, sino beneficia a la actividad comercial y empresarial de Tucumán. Pagando solamente el mes de mayo, el aguinaldo y el mes de junio -que se abonará hasta el 6 de julio- van a ingresar $140.000 millones al sistema”, planteó.