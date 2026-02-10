El Indec mide su primer dato post-Lavagna: el mercado proyecta una inflación de enero por encima del 2%

Esta tarde, el Indec dará a conocer el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2026. La cifra llega en un clima de alta sensibilidad política tras la renuncia de Marco Lavagna y la marcha atrás del Gobierno con la nueva metodología de cálculo. Según el consenso de los analistas privados, el dato de enero se ubicará entre el 2,2% y el 2,8%, confirmando un repunte respecto a los meses previos.
La dinámica de precios estuvo marcada por el encarecimiento de los alimentos y el peso de las tarifas:
-Libertad y Progreso: proyecta un **2,6%**, lo que elevaría la inflación interanual al 32,1%.
-Equilibra: estima un **2,2%**, destacando que los alimentos no estacionales subieron un 2,6% y los regulados un 2,4%.
-Econviews y Analytica: coinciden en un piso superior al 2%, señalando que, aunque hubo una leve desaceleración en la última semana del mes, la inercia de diciembre se mantuvo firme.
El antecedente porteño y el REM
El dato de la Ciudad de Buenos Aires (3,1%) ya encendió las alarmas el lunes, sugiriendo que la cifra nacional podría ser más alta de lo esperado.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé un 2,4% para enero. Los analistas coinciden en que la inflación recién lograría perforar el 2% mensual en el segundo trimestre de este año, con una meta de un dígito anual recién proyectada para 2028.