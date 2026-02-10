El Indec mide su primer dato post-Lavagna: el mercado proyecta una inflación de enero por encima del 2%

Esta tarde, el Indec dará a conocer el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2026. La cifra llega en un clima de alta sensibilidad política tras la renuncia de Marco Lavagna y la marcha atrás del Gobierno con la nueva metodología de cálculo. Según el consenso de los analistas privados, el dato de enero se ubicará entre el 2,2% y el 2,8%, confirmando un repunte respecto a los meses previos.