El Indec difunde la inflación de enero en medio de cambios y expectativa por una baja

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, un dato que llega envuelto en expectativas por una posible desaceleración inflacionaria y marcado por el reciente cambio en la conducción del organismo.
Según estimaciones privadas, el índice habría registrado una variación menor al 2,8% de diciembre, lo que implicaría un freno en la tendencia alcista que se venía observando desde mediados de 2025 y que se profundizó a partir de septiembre, cuando la inflación volvió a ubicarse por encima del 2% mensual.
Pese a la posible baja, el dato que se conocerá mañana continuará calculándose con la metodología anterior, luego de que se postergara la implementación del nuevo sistema basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, que finalmente no entrará en vigencia este mes a nivel nacional.
Las proyecciones privadas y el REM
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de consultoras y analistas, proyectó una inflación del 2,4% para enero y prevé que el índice interanual cierre 2026 en torno al 22,4%.
En la misma línea, distintas consultoras privadas coincidieron en que enero habría mostrado una moderación, aunque manteniéndose por encima del 2%. Algunas mediciones ubicaron el IPC mensual entre 2,2% y 2,6%, con una inflación interanual que ronda el 32%.
La Ciudad de Buenos Aires, con un registro más alto
Como anticipo, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostró una suba del 3,1% en enero, acelerándose frente al 2,7% de diciembre. En términos interanuales, la variación de precios en el distrito porteño alcanzó el 31,7%.
La diferencia respecto de las estimaciones nacionales se explica, en gran parte, porque el organismo estadístico porteño ya utiliza la fórmula actualizada, con base en la ENGHo 2017/18 y año base 2021, lo que permite capturar con mayor precisión los cambios en los patrones de consumo.
Qué rubros presionaron sobre los precios
Los informes privados señalaron que los mayores aumentos de enero se concentraron en restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios varios y salud.
En particular, los alimentos volvieron a jugar un rol clave, con subas impulsadas principalmente por las verduras, mientras que las carnes mostraron incrementos relevantes, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores.
Al mismo tiempo, algunos analistas destacaron que la moderación inflacionaria estuvo asociada a la estabilidad del tipo de cambio, la menor presión de los precios regulados tras los fuertes ajustes de diciembre y una desaceleración en los alimentos no estacionales.
Expectativas para los próximos meses
De cara a febrero y los meses siguientes, varias consultoras se mostraron cautamente optimistas y proyectaron que podría retomarse el sendero de desaceleración interanual, aunque advirtieron que la evolución de los precios seguirá condicionada por la incertidumbre económica y la dinámica cambiaria.
En ese contexto, el dato que difundirá el INDEC mañana será clave para confirmar si enero marcó efectivamente un punto de inflexión en la dinámica inflacionaria o si la baja fue apenas circunstancial.