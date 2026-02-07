Ganadería: el cupo anual de carne bovina argentina a EEUU será de 100.000 toneladas

En el marco de las negociaciones bilaterales, la Argentina y Estados Unidos acordaron ampliar 80.000 toneladas del cupo anual de carne bovina que se envía a ese país. Hasta la fecha, la Argentina mantenía un cupo de 20.000 toneladas, pero a partir de ahora podrán ubicarse 100.000 toneladas por año, lo que implicaría nuevos ingresos por hasta U$S 800 millones en exportaciones. El año pasado la Argentina había exportado 44.300 toneladas -entre la cuota y extras-, que representaron U$S 341,5 millones, según datos del Consorcio ABC. Con la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco que se realizó el jueves entre ambos países, también se conoció que se eliminarán aranceles para 1.675 productos argentinos, provenientes de diversos sectores productivos. Según las estimaciones oficiales, esta medida permitirá recuperar exportaciones por un valor de U$S 1.013 millones. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), recordó que la apertura comercial siempre fue un pedido del sector agropecuario, porque permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el potencial productivo del país. “Avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina. Producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional. Esperamos que este acuerdo tenga un impacto positivo y concreto en las economías regionales, que son fundamentales para el desarrollo federal del país y para el arraigo en el interior productivo”, señaló.