Secciones
EconomíaRural

Ganadería: el cupo anual de carne bovina argentina a EEUU será de 100.000 toneladas
Ganadería: el cupo anual de carne bovina argentina a EEUU será de 100.000 toneladas
Hace 6 Hs

En el marco de las negociaciones bilaterales, la Argentina y Estados Unidos acordaron ampliar 80.000 toneladas del cupo anual de carne bovina que se envía a ese país. Hasta la fecha, la Argentina mantenía un cupo de 20.000 toneladas, pero a partir de ahora podrán ubicarse 100.000 toneladas por año, lo que implicaría nuevos ingresos por hasta U$S 800 millones en exportaciones. El año pasado la Argentina había exportado 44.300 toneladas -entre la cuota y extras-, que representaron U$S 341,5 millones, según datos del Consorcio ABC. Con la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco que se realizó el jueves entre ambos países, también se conoció que se eliminarán aranceles para 1.675 productos argentinos, provenientes de diversos sectores productivos. Según las estimaciones oficiales, esta medida permitirá recuperar exportaciones por un valor de U$S 1.013 millones. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), recordó que la apertura comercial siempre fue un pedido del sector agropecuario, porque permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el potencial productivo del país. “Avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina. Producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional. Esperamos que este acuerdo tenga un impacto positivo y concreto en las economías regionales, que son fundamentales para el desarrollo federal del país y para el arraigo en el interior productivo”, señaló.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina: qué incluye y por qué es clave para la economía

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina: qué incluye y por qué es clave para la economía

Estados Unidos giró U$S 808 millones a la Argentina antes de un pago clave al FMI

Estados Unidos giró U$S 808 millones a la Argentina antes de un pago clave al FMI

Lo más popular
El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
1

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
2

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock
4

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz
5

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood
6

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Más Noticias
Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios