Nuevo DNI y pasaporte: cuáles son las novedosas medidas de seguridad

A partir del domingo 1 de febrero entró en vigencia una serie de cambios y actualizaciones en el DNI y el pasaporte, dispuestos este viernes por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La medida se aplicará tanto para argentinos como el excepcional para extranjeros.
Las modificaciones fueron establecidas mediante la Disposición 55/2026, a través de la cual el Gobierno avanzó en la modernización del Documento Nacional de Identidad, con el objetivo de reforzar sus medidas de seguridad y alinearlo con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas para documentos de viaje.
Cómo será el nuevo DNI y qué cambios incorpora
Las actualizaciones más relevantes del DNI estarán vinculadas a una renovación tecnológica y a la incorporación de nuevos materiales. El documento tarjeta será elaborado en policarbonato, con información personal grabada por láser e impresión a chorro de tinta, lo que mejora su durabilidad y seguridad.
Asimismo, el nuevo DNI contará con un chip inteligente de lectura sin contacto, diseñado para fortalecer la protección de la identidad ciudadana. A esto se suman nuevas medidas de seguridad de Nivel 1, visibles a simple vista, sin necesidad de dispositivos especiales. El aspecto del documento variará según la edad del titular, y el DNI destinado a personas mayores de 14 años tendrá características propias.
DNI: plazos de actualización y vigencia
Según lo dispuesto, los plazos de validez del DNI dependerán de la edad. Para las personas argentinas mayores de 14 años, el documento tendrá una vigencia de 15 años desde su emisión. En el caso de niños y niñas, deberá renovarse entre los 5 y los 8 años, y nuevamente al alcanzar los 14. Por su parte, el DNI provisorio para menores de “cero año” será válido por un período de seis meses.
Cómo será el nuevo pasaporte argentino: cambios y modernización
La Disposición 54/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableció una modernización del Pasaporte orientada a incrementar los niveles de seguridad y prevenir maniobras fraudulentas. Según se indicó, el nuevo diseño se adecua a los estándares tecnológicos internacionales fijados por la OACI.
Entre las principales novedades, el pasaporte contará con una hoja de policarbonato personalizada, que refuerza su durabilidad, y con tecnología de grabado láser para la incorporación de los datos personales. El documento tendrá un total de 34 páginas. Pese a las modificaciones, los pasaportes ya emitidos seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. En paralelo, se informó que la transición hacia el nuevo modelo se realizará de manera gradual para optimizar el uso de los materiales existentes.