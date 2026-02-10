Nuevo DNI y pasaporte: cuáles son las novedosas medidas de seguridad

Entre las principales novedades, el pasaporte contará con una hoja de policarbonato personalizada, que refuerza su durabilidad, y con tecnología de grabado láser para la incorporación de los datos personales. El documento tendrá un total de 34 páginas. Pese a las modificaciones, los pasaportes ya emitidos seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. En paralelo, se informó que la transición hacia el nuevo modelo se realizará de manera gradual para optimizar el uso de los materiales existentes.