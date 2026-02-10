Beber café o té podría proteger la memoria: la cantidad ideal según un estudio

La ciencia moderna propone que el consumo moderado de café o té con cafeína representa una herramienta eficaz para proteger la mente frente al deterioro cognitivo. Un extenso estudio publicado en JAMA analizó a más de 130.000 personas durante cuatro décadas, revelando una conexión directa entre esta bebida y la reducción del riesgo de padecer demencia. Los investigadores sugieren que ingerir entre dos y tres tazas diarias genera una ventaja competitiva para el cerebro, siempre que el líquido contenga el estimulante natural y se eviten las versiones descafeinadas.