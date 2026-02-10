Se triplicó la retención de productos “ilegales” en las rutas de Tucumán

Los ruralistas consultados por LA GACETA negaron que haya un aumento de la evasión tributaria; señalaron que estas subas tienen que ver con la mayor cantidad de controles en las rutas de la provincia. Sí indicaron que el transporte informal se genera por la enorme presión tributaria que sufre el sector. También argumentaron que existen muchas complicaciones, especialmente por la falta de conectividad, para cumplir con todos los trámites necesarios para transportar una carga.