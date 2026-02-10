Se triplicó la retención de productos “ilegales” en las rutas de Tucumán

El Operativo Lapacho, creado para combatir el narcotráfico, terminó transformándose en una inesperada herramienta para la lucha contra la evasión fiscal y el transporte irregular de mercadería. En 2025, según los informes oficiales, se detectó la circulación de productos por más de $ 32.000 millones, cifra que casi triplica los $ 10.000 millones descubiertos durante 2024.
El sistema funciona así: los policías destinados en los puestos fronterizos controlan los vehículos con cargas y les permiten continuar el viaje si cuentan con toda la documentación requerida por las autoridades. “Antes, la prioridad era determinar si estaba en regla el vehículo y si el conductor se encontraba en condiciones de manejarlo. Pero ahora, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, también verificamos qué llevan”, aseguró Fabio Ferreyra, titular del plan.
Según los registros a los que tuvo acceso LA GACETA, en las rutas tucumanas los productos del campo, con más de $ 16.000 millones, encabezan las retenciones por transporte irregular. El ranking está liderado por el azúcar, con más de 16.000 toneladas. Le siguen la soja (13.000 toneladas), el maíz (11.000 toneladas) y el trigo (4.858 toneladas).
Si las cifras son importantes, los porcentajes de incremento con respecto a lo detectado el año pasado lo son mucho más. Con los datos aportados por las autoridades, se puede establecer que el mayor aumento se dio en el trigo, que llegó a un 693%. Le siguen la soja (623%) y el poroto (400%). En el caso del azúcar y el maíz, los incrementos superan el 100%.
Los ruralistas consultados por LA GACETA negaron que haya un aumento de la evasión tributaria; señalaron que estas subas tienen que ver con la mayor cantidad de controles en las rutas de la provincia. Sí indicaron que el transporte informal se genera por la enorme presión tributaria que sufre el sector. También argumentaron que existen muchas complicaciones, especialmente por la falta de conectividad, para cumplir con todos los trámites necesarios para transportar una carga.
“Es cierto que hay varios problemas, pero también es verdad que la informalidad económica es una cuestión cultural. Por ejemplo, casi no detectamos transporte irregular de limones. Eso tiene una sola razón: la mayoría de la fruta tiene como destino la exportación y todo debe estar en regla cuando llega al puerto”, explicó Ferreyra. “Estas retenciones pueden generar polémicas, pero es nuestra obligación informar sobre las irregularidades que detectamos”, añadió el funcionario.
Otros productos
Pero no solo el campo fue alcanzado por los controles. En el marco del Operativo Lapacho se detectó el transporte irregular de productos por más de $ 15.000 millones. Al frente marcha el rubro mercadería con $7.000 millones. Este ítem es muy amplio y está integrado por alimentos, lácteos, vestimenta, agroquímicos, forraje, artículos de limpieza, artesanías, motos y vehículos 0 kilómetro para el campo y la industria, y calzado, entre otros.
Le siguen materiales de construcción, con $3.700 millones; muebles, con $1.500 millones; y bebidas, con $1.400 millones. El porcentaje de incremento va desde el 27% al 456% con respecto al año anterior.
Voceros de las fuerzas explicaron que el azúcar es el único producto que se retiene a lo largo de todo el año. La detección de los demás está vinculada, generalmente, a los períodos de cosecha y las épocas del año. Por ejemplo, en lo que va de 2026, la Policía decomisó más de 10 millones de unidades de espuma de nieve que serán comercializadas en carnaval.
También hubo una novedad interanual: en las rutas se detectó el envío de más de $800 millones en repuestos para vehículos y motos, mientras que en 2024 no hubo casos. “Durante todo el año pasado, el personal hizo cursos con especialistas y funcionarios de diferentes áreas para entender cómo deben ser los controles. Esa capacitación está dando sus frutos”, indicó el funcionario.
Si pasa, pasa
Ferreyra explicó que la Policía no secuestra los productos que carecen de documentación. “Nuestra misión es encontrarlos y avisar a las autoridades de la novedad. Los transportistas se comunican con los dueños de los camiones o del cargamento para informarles la situación y, luego de unas horas, cuando regularizan el trámite ante los organismos correspondientes, pueden continuar el viaje”, señaló Ferreyra en una entrevista con LA GACETA.
Los oficiales que participan del operativo precisaron que el único trámite necesario es declarar el cargamento. “Creemos que manejan dos alternativas: van con la estrategia del ‘si pasa, pasa’ o directamente los productos son llevados al norte para que crucen la frontera de manera ilegal”, comentó un efectivo. “Nada se secuestra; se retiene hasta que regularicen su situación. No es como el contrabando, que sí queda decomisado”, insistió.
Ferreyra confirmó los dichos de su subalterno recurriendo a las estadísticas: “En todo el año pasado tuvimos solo dos casos en los que los camiones quedaron secuestrados por un tiempo. Uno estuvo tres semanas y el otro, diez días. Estamos hablando de apenas dos casos entre miles”, finalizó.