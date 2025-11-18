Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

1- Hubo secuestros por casi $22.000 millones

“Hay que fortalecer el Operativo Lapacho en todas las provincias del NOA. Tiene que haber un frente común para frenar el contrabando y el narcotráfico”, sostuvo el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. Realizó esas declaraciones luego de una reunión que mantuvo con autoridades provinciales para analizar los operativos en los que se secuestró 410 kilos de marihuana en apenas seis días. Es muy probable que en ese encuentro no se haya hablado de estadísticas, pero la realidad indica que hasta el sábado, en el marco de este dispositivo de seguridad, se decomisaron productos ingresados ilegalmente al país por un valor de más $21.800 millones, más de un 300% que en todo 2024, en el que el total de lo incautado fue valuado en unos $6.500 millones.