Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

1- Hubo secuestros por casi $22.000 millones
“Hay que fortalecer el Operativo Lapacho en todas las provincias del NOA. Tiene que haber un frente común para frenar el contrabando y el narcotráfico”, sostuvo el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. Realizó esas declaraciones luego de una reunión que mantuvo con autoridades provinciales para analizar los operativos en los que se secuestró 410 kilos de marihuana en apenas seis días. Es muy probable que en ese encuentro no se haya hablado de estadísticas, pero la realidad indica que hasta el sábado, en el marco de este dispositivo de seguridad, se decomisaron productos ingresados ilegalmente al país por un valor de más $21.800 millones, más de un 300% que en todo 2024, en el que el total de lo incautado fue valuado en unos $6.500 millones.
El Operativo Lapacho se instauró después de la pandemia. En un primer momento, se trataban de procedimientos que realizaban las policías de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca un mismo día y por un espacio de tiempo que nunca llegaba a ser de 24 horas. A partir de 2022, con Eugenio Agüero Gamboa como ministro de Seguridad, se decidió incrementar los controles en los puestos fronterizos. Al asumir Osvaldo Jaldo como gobernador, el plan se intensificó. No sólo se destinó mayores recursos humanos y tecnológicos, sino que además hubo mayor capacitación al personal. “Analizamos cuál era la situación y conseguimos la decisión y apoyo político para implementar. La veíamos venir y decidimos actuar”, sostuvo Joaquín Girvau, jefe de Policía.
Este plan nació para intentar poner freno al narcotráfico, pero con el correr del tiempo terminó transformándose en un freno para otras actividades. A saber, en 2025, en el marco de este procedimiento se secuestraron 1.086 kilos de cocaína (en frontera su valor es de $5.511 millones, pero en nuestra provincia llegaría a ser de $7.873 millones) y 861 kilos de marihuana (valuada en $8.179 millones, teniendo en cuenta que el valor del gramo es en promedio de $9.500)
Sin embargo, con el correr del tiempo, las autoridades descubrieron que por las rutas tucumanas también transitaban millonarias cargas de contrabando. En este año, según los datos a los que tuvo acceso LA GACETA, se decomisaron $7.026 millones en mercadería (bultos en los que esconden prendas de vestir, calzados, electrodomésticos y artículos del hogar, entre otros), $1.189 millones en hojas de coca (se batió el récord de decomiso con más de 13 toneladas de este producto), $263 millones en cubiertas (de autos, camionetas, motos y bicicletas, entre otros muchos más) y $23 millones en cigarrillos. El fiscal federal Vehils Ruiz calificó como “una barbaridad” el incremento de la cantidad de droga secuestrada en la provincia. Con respecto a 2024, el aumento del decomiso de cocaína fue de casi un 400% y el de marihuana alcanzó un 1.600%.
Pero también fueron importantes los aumentos en los otros rubros: mercadería casi un 80% y hojas de coca, más de un 120%. En lo que se refiere a cigarrillos, los índices son similares a los del año pasado. Sí hubo una baja en la cantidad de secuestros de cubiertas, que fue del 50%.
“No hay una razón, sino que son varias. Sin lugar a dudas que el aumento de secuestros tiene que ver con la mayor cantidad de controles, pero además hay que tener en cuenta que los hombres han recibido más capacitación y cosechado más experiencia en la tarea que realizan”, explicó Fabio Ferreyra, titular del Operativo Lapacho.
2- Tres rutas concentran la mayoría de los decomisos
Históricamente, las rutas del contrabando son las mismas que terminan utilizando los narcos. Muchas veces, los bagayeros, al ganar conocimiento y experiencia, terminan transformándose en traficantes de estupefacientes. “Eso quedó en evidencia con el operativo Lapacho que nació para poner una barrera al transporte de estupefacientes y terminamos secuestrando grandes cantidades de productos ingresados ilegalmente al país”, sostuvo Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho.
Por los resultados conseguidos en lo que va del año, son tres los caminos utilizados para trasladar estupefacientes y contrabando. El más antiguo, el tramo de la ruta 9 y zonas de influencia que atraviesa de punta a punta la provincia. En 2025, el valor de lo secuestrado en este sector asciende a $7.905 millones.
Se volvió clave el trazado de la ruta 34 que está en un punto neurálgico que une la provincia con Salta y Santiago del Estero, lugares en los que se sospecha que aterrizan avionetas con droga o, en su defecto, la arrojan desde el aire. Además, esa es la vía que comunica la región con el Litoral, donde se encuentra la llamada hidrovía del Paraná, principal punto de partida para los envíos de grandes cantidades de droga a nivel internacional. El valor de lo decomisado en lo que va del año en esta zona supera los $6.900 millones.
Pero en 2025 surgió un nuevo recorrido, la llamada Ruta de los Valles que nace en Salta, toma la ruta 40 y después tiene numerosas combinaciones que van a Catamarca y a Tucumán. Esta es la vía de la droga, puesto que allí se secuestró más del 60% total de la cocaína que circulaba en la provincia. En este trayecto, en lo que va del año, las autoridades decomisaron productos por unos $5.600 millones. Más 70% de ese monto corresponde al decomiso de estupefacientes.
La suma de lo decomisado en la ruta 40 y la 34 asciende a más de $12.500 millones, más del 50% del monto total. Esa cifra no es casual. En ambos recorridos, solo la Policía de Tucumán cuenta con puestos fijos de control por el Operativo Lapacho. Las fuerzas federales, que por tratarse de caminos nacionales deberían custodiarlos, sólo realizan controles ocasionales.
“El Operativo Lapacho se seguirá fortaleciendo por una decisión política que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo. Los resultados que se han conseguido son un ejemplo a nivel regional”, aseguró Eugenio Agüero Gamboa.
El ministro de Seguridad adelantó que para este plan está previsto realizar una inversión para adquirir tecnología que facilite los controles.
Al mismo tiempo, informó que por lo menos unos 10 canes han sido entrenados y están rindiendo en la Policía Federal para lograr una certificación que los habilite a participar en los procedimientos.
3- Salta, principal punto de partida de todos los envíos
Más del 80% de la droga y el contrabando que fueron secuestrados en la provincia tuvieron el mismo origen: Salta.
Mientras en Tucumán se llegó a cifras históricas en el decomiso de estupefacientes y de productos ingresados ilegalmente al territorio, en la vecina provincia sólo se incrementó poco más del 10% el nivel de secuestro. En Jujuy, otra puerta de entrada del material que proviene de Bolivia, bajó más del 20%, según las estadísticas que maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Evidentemente algo está fallando en la zona de frontera. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que actuar y lo estamos haciendo”, dijo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. “Estamos atentos a cada uno de los cambios que se generan en la región para mejorar el Operativo Lapacho”, añadió el funcionario.
En materia de narcotráfico, los puestos de la ruta 40, Cabo Vallejo y 7 de Abril son claves para evitar el ingreso de la droga. Esos puntos, ante la sospecha que el sur salteño se estaría transformando en un nuevo centro de acopio de estupefacientes, se transformaron en claves. En la llamada Ruta de los Valles, por ejemplo, se secuestraron 632 kilos de cocaína, más de la mitad de los 1.086 kilos decomisados en todo 2025.
Cambios constantes
“Tenemos que ir cambiando permanentemente los lugares porque estas personas tratan de cambiar los caminos por los controles que realizamos”, indicó Fabio Ferreira, responsable del Operativo Lapacho. Hace menos de dos semanas, en El Tala, un puesto que está cerca de Cabo Vallejo, fue detectado un cargamento de 302 kilos de marihuana. “Estos delitos son dinámicos y tenemos que acomodarnos permanentemente para conseguir mejores resultados. Eso es lo que está haciendo la Policía de Tucumán”, resumió el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
En lo que se refiere a contrabando, el problema es mucho mayor. Pareciera que el ingreso y el transporte de mercadería está naturalizado en la región. Todos los días, según fuentes judiciales, Gendarmería Nacional envía un memorándum informando que hay por lo menos unos 30 micros esperando la llegada de los pasajeros que vienen de hacer compras en Bolivia. Pero nadie los detiene. Los pasajeros van y vienen como si estuvieran transitando por el fondo de sus casas.
“Perseguimos a los que traen mercadería con fines de comercialización. No es lo mismo una familia que viene con dos bultos y un bagayero que puede traer 10 cajas con pantalones”, explicó Ferreyra. “Los contrabandistas y los narcos están permanentemente cambiando las rutas. Hacemos lo mismo. A veces nos movemos algunos kilómetros para que piensen que no estamos controlando”, finalizó.
Las encomiendas, todo un drama para los policías
Por los acontecimientos registrados en los últimos tiempos, cada vez más son los pedidos que se escuchan para tratar de poner un freno al incremento del tráfico de estupefacientes y de mercadería ingresada ilegalmente al país. La instalación de un sistema de radarización, la puesta en vigencia nuevamente de una ley de derribo para combatir los vuelos narcos y la instalación de escáneres fijos en los puestos de control. Esos son los recursos que fuerzas de seguridad, autoridades y funcionarios judiciales le reclaman a la Nación.
“Es importante que haya un control aéreo, pero antes de hablar de una ley que autorice el derribo de avionetas que transportan droga, tiene que haber un sistema efectivo para detectarlos”, sostuvo el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. “Pero para que el control sea más efectivo, los efectivos que hacen controles terrestres deben contar con más tecnología. Hoy trabajan con el instinto que sólo les da la experiencia”, añadió.
Como ya lo anunciaron varios de los entrevistados, los narcos y contrabandistas van cambiando los sistemas para continuar con la actividad ilícita que desarrollan. El fenómeno del desarrollo del comercio virtual se transformó en un aliado. Lo que el año pasado era apenas una tendencia, en 2025 se convirtió en una herramienta clave. El envió por encomiendas de droga y de mercadería cada vez recurren más a este sistema.
“Saben de las limitaciones que hay para controlar los camiones que llevan centenares de encomiendas. Pero también es importante reconocer que los envíos de encomiendas crecieron de manera muy rápida sin que tuviera un seguimiento legal”, destacó una fuente de Gendarmería.
Legalmente, las empresas sólo deben exigir a los despachantes una declaración jurada en la que informan que no están enviando algún producto ilegal. “Evidentemente eso no se está cumpliendo porque detectamos, por ejemplo, cubiertas que no se producen en el norte. También importantes cantidades de hojas de coca que detectamos por el aroma”, indicó el comisario Fabio Ferreyra.
Los efectivos del Operativo Lapacho sostienen que el incremento de envíos por este sistema también se debe a la cantidad de controles que se realizan en los puestos fronterizos. “Encontraron el método para lograr que la mercadería llegue a destino. Por ejemplo, cada vez son más los envíos de ropa. Hemos descubierto camiones que transportaban centenares de bultos”, finalizó Ferreyra.
Los pesquisas coincidieron en señalar que las encomiendas son enviadas a diferentes provincias. Tucumán, Buenos Aires y Córdoba aparecen como los destinos más frecuentes. En el caso de las hojas de coca es clave: más del 80% de este producto es trasladado en bultos.
Los números del Operativo Lapacho
LA GACETA presenta una síntesis de lo que se llevó a cabo hasta el momento en el marco del operativo Lapacho. Se consignan cifras tanto de los narcóticos -principalmente, cocaína y marihuana- como de otros elementos secuestrados en distintos puntos del territorio provincial.