Atlético Tucumán mostró carácter al final y apuesta a levantarse en casa

De hecho, unos y otros sabían que la mejoría exhibida en la última media hora de juego (potenciada por el gol de descuento y por el correspondiente impacto en su rival, uno de los equipos más débiles del Torneo Apertura) no alcanza para disimular lo ocurrido previamente, sobre todo en el primer tiempo: el “Decano” fue una sombra y estuvo a merced de ser goleado por el conjunto de Facundo Sava.