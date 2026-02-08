Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Sarmiento de Junín

Lo que tenés que saber

Desde las 17, Atlético visitará a Sarmiento de Junín por la fecha 4 del torneo Apertura. El partido será trasmitido por TNT Sports Premium. Hasta el momento, el "Decano" acumula dos puntos producto de una derrota y dos empates en condición de local. Así el equipo de Hugo Colace buscará sumar su primer triunfo en Junín y, sobre todo, cortar la mala racha que arrastra como visitante desde el año pasado -la última victoria fue frente a San Martín de San Juan en la fecha 1 del 2025-.