Se cumplen nueve años de la Hazaña de Quito: el recuerdo eterno que une pasado y presente en Atlético Tucumán

Así, la prenda terminó viajando con Di Plácido. La guarda en su casa y la considera un tesoro personal. Entiende, incluso, que probablemente sea el único de los que participaron de ese partido que logró recuperarla. La anécdota suma otra coincidencia. Belmonte había llegado a ese seleccionado a último momento por la lesión de Kevin Mac Allister, otro detalle que alimenta el carácter extraordinario de toda la cadena de sucesos.