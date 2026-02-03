La Reserva de Atlético sonrió en "La Feliz": qué mostraron los refuerzos y el sello del nuevo DT

Atlético Tucumán se propuso como uno de sus grandes objetivos para este año sostener una identidad futbolística sólida, clara y coherente en todas sus categorías. En ese sentido, haber promovido a Hugo Colace al mando del plantel profesional fue una decisión lógica y, tiempo después, la contratación de Ramiro González para sucederlo en Reserva respondió a la misma línea de pensamiento. En el encuentro de ayer frente a Aldosivi, el equipo ratificó esa intención con resultados tangibles. Con un fútbol audaz, presión alta y vocación protagónica, el “Decano” venció 2-1 al “Tiburón” en Mar del Plata y comenzó el ciclo del flamante entrenador con una sonrisa. Juan Posse y Román Fernández marcaron los goles de la victoria.