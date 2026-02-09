Un legislador tucumano cruzó a Lisandro Catalán por sus dichos sobre el interior: “Los derechos llegan con Estado presente”

El contexto: Catalán defendió eliminar las comunas y habló de “voto cautivo”

Las declaraciones de Gómez se produjeron luego de que el dirigente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, volviera a defender públicamente su propuesta de eliminar las comunas y cuestionara el sistema actual de gestión en el interior provincial.

Tras recibir críticas de funcionarios y dirigentes locales, Catalán redobló la apuesta y sostuvo que el esquema vigente “sólo conserva privilegios” y mantiene a los vecinos “atrapados en la lógica del voto cautivo”, sin soluciones concretas.

“¿Quiénes se oponen a terminar con las comunas? Los mismos de siempre. Los que durante 40 años prometieron progreso mientras el interior sigue esperando respuestas reales”, afirmó.

El dirigente aclaró que su iniciativa no está dirigida contra los habitantes del interior, sino contra lo que definió como un modelo agotado. En ese marco, lanzó una de las frases que desató mayor polémica:

“Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”.

Catalán sostuvo que la eliminación de las comunas permitiría avanzar hacia un Estado más simple y eficiente, con servicios que funcionen, obras que se concreten y oportunidades reales para los vecinos. Además, vinculó su propuesta con el rumbo político nacional impulsado por el presidente Javier Milei, al plantear la necesidad de reducir burocracias, eliminar gastos innecesarios y “terminar con los intermediarios del poder”.