Un legislador tucumano cruzó a Lisandro Catalán por sus dichos sobre el interior: “Los derechos llegan con Estado presente”
Carlos Francisco Gómez cuestionó al funcionario por hablar de “voto cautivo” y lo acusó de desconocer la realidad de las provincias. “Desde un quinto piso en CABA no se entiende lo que vive el interior”, afirmó.
El legislador tucumano Carlos Francisco Gómez lanzó duras críticas contra Lisandro Catalán a través de una serie de mensajes en redes sociales, en los que lo acusó de hablar con desprecio del interior del país y de desconocer la realidad social y política de las provincias.
“Al porteño Lisandro Catalán hay que decirle algo simple: en el interior los derechos no llegan desde un celular, ni desde un quinto piso en CABA con aire acondicionado”, escribió Gómez en su cuenta de X (ex Twitter). Y agregó: “Los derechos llegan cuando hay Estado presente, cuando hay gestión real”.
El dirigente provincial inició así un hilo en el que respondió a declaraciones previas de Catalán, vinculadas al concepto de “voto cautivo” en las provincias del norte argentino.
“Hablar de voto cautivo es una falta de respeto”
En otro de los mensajes, Gómez profundizó sus críticas y defendió la voluntad popular del electorado tucumano:
“Hablar de ‘voto cautivo’ es una falta de respeto a miles de hombres y mujeres que votan con memoria, con dignidad y con conciencia”.
Según sostuvo, ese tipo de expresiones revelan un profundo desconocimiento de la realidad cotidiana del interior del país. “Hablar con desprecio del interior es no conocer la realidad del vecino tucumano”, remarcó.
Cuestionamientos a la gestión
El legislador también puso el foco en el rol político y la trayectoria de Catalán. “Si dice ser tucumano, debería hablar con más respeto de la provincia que dice representar”, señaló, en una de las frases más duras del hilo.
Además, lo desafió a dar explicaciones sobre su desempeño en la función pública:
“Debería explicar qué gestionó, qué resolvió y qué cambió en la vida de la gente”, escribió.
“Sea menos provocador”
En el cierre de su mensaje, Gómez apeló a un tono personal y cultural para marcar diferencias con la mirada centralista que, según él, expresa Catalán.
El contexto: Catalán defendió eliminar las comunas y habló de “voto cautivo”
Las declaraciones de Gómez se produjeron luego de que el dirigente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, volviera a defender públicamente su propuesta de eliminar las comunas y cuestionara el sistema actual de gestión en el interior provincial.
Tras recibir críticas de funcionarios y dirigentes locales, Catalán redobló la apuesta y sostuvo que el esquema vigente “sólo conserva privilegios” y mantiene a los vecinos “atrapados en la lógica del voto cautivo”, sin soluciones concretas.
“¿Quiénes se oponen a terminar con las comunas? Los mismos de siempre. Los que durante 40 años prometieron progreso mientras el interior sigue esperando respuestas reales”, afirmó.
El dirigente aclaró que su iniciativa no está dirigida contra los habitantes del interior, sino contra lo que definió como un modelo agotado. En ese marco, lanzó una de las frases que desató mayor polémica:
“Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”.
Catalán sostuvo que la eliminación de las comunas permitiría avanzar hacia un Estado más simple y eficiente, con servicios que funcionen, obras que se concreten y oportunidades reales para los vecinos. Además, vinculó su propuesta con el rumbo político nacional impulsado por el presidente Javier Milei, al plantear la necesidad de reducir burocracias, eliminar gastos innecesarios y “terminar con los intermediarios del poder”.
“Sea menos recalcitrante y provocador, sea como los vecinos del interior: educado y respetuoso”.