Los gremios, en compás de espera con el Subsidio de Salud

Elevaron una serie de pedidos al Gobierno luego del aumento en el plan complementario

Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Representantes de los 14 gremios nucleados en la Unión de Gremios Estatales (UGE) se reunieron hoy al mediodía con la interventora del Subsidio de Salud (Ipsst), Elena Hurtado, y el subinterventor Lucas González, luego del aumento aplicado en las cuotas del plan complementario de la obra social. El encuentro se extendió por casi dos horas y concluyó con el compromiso de elevar los planteos sindicales a Casa de Gobierno y brindar una respuesta en un plazo de 48 horas.

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La reunión se concretó días después de que el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, ratificaran un aumento cercano al 100% en las cuotas del plan complementario. Durante el encuentro, los representantes gremiales solicitaron suspender el incremento hasta después de las paritarias y quedaron “en un compás de espera” a la expectativa de una definición oficial. Por el momento, descartaron la realización de movilizaciones.

En diálogo con LA GACETA, el secretario general de la UGE, Andrés Jaime, calificó la reunión como “altamente fructífera y cordial”, aunque reconoció que hubo diferencias entre la postura gremial y las decisiones ya adoptadas. “Nuestro pedido fue suspender el incremento, pero también hablamos de mejorar y combatir el plus médico, y de seguir fortaleciendo los policonsultorios en la provincia y en la capital”, explicó. En ese sentido, indicó que las autoridades confirmaron la próxima inauguración de un policonsultorio en Las Talitas y otro en Amaicha del Valle.

Jaime también remarcó que los gremios desalientan la renuncia al plan complementario y adelantó que el Ipsst se comprometió a reforzar la difusión de sus prestaciones. “Le seguimos diciendo a la gente que no debe renunciar, porque habrá mayor cobertura en distintos ítems, que se va a informar con más claridad a través de folletería y plataformas digitales para que el afiliado sepa exactamente qué cobertura tiene”, señaló.

El dirigente gremial subrayó además la necesidad de avanzar en una nueva normativa para la obra social. “Hoy el subsidio no tiene ley. Vamos a trabajar en conjunto en una nueva normativa y en una ley antiplus actualizada”, afirmó, y agregó que se conformará una mesa de trabajo con participación sindical para evitar decisiones “sorpresivas que afectan el bolsillo del trabajador”.

