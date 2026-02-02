Los gremios, en compás de espera con el Subsidio de Salud

En diálogo con LA GACETA, el secretario general de la UGE, Andrés Jaime, calificó la reunión como “altamente fructífera y cordial”, aunque reconoció que hubo diferencias entre la postura gremial y las decisiones ya adoptadas. “Nuestro pedido fue suspender el incremento, pero también hablamos de mejorar y combatir el plus médico, y de seguir fortaleciendo los policonsultorios en la provincia y en la capital”, explicó. En ese sentido, indicó que las autoridades confirmaron la próxima inauguración de un policonsultorio en Las Talitas y otro en Amaicha del Valle.