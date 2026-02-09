Pablo Haro: “Mientras Chahla camina los barrios, otros caminan timelines”

El subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Pablo Fernando Haro, salió al cruce de las críticas realizadas por referentes de La Libertad Avanza y defendió la gestión de la intendenta Rossana Chahla. Lo hizo a través de un escrito titulado “Cuando gobernar molesta a los que solo opinan”, en el que contrapuso la acción de gobierno municipal con lo que definió como una lógica de confrontación discursiva sin propuestas.
Según Haro, en la capital tucumana “hay una escena que se repite de manera previsible”: “mientras el Municipio trabaja, ordena y da respuestas, un sector de la denominada ‘nueva política’ elige indignarse”. En ese sentido, afirmó que “mientras la gestión camina los barrios, otros caminan timelines”, y sostuvo que “mientras Rossana Chahla gobierna, la política libertaria opina”.
El funcionario remarcó que, desde que asumió, la intendenta cometió “un pecado imperdonable para los cultores de la antipolítica: gestionar”, al recuperar “el rol del Estado municipal” con presencia territorial y políticas concretas, “no con slogans ni frases ingeniosas”.
Además, recordó que Chahla “es nueva en la política partidaria, pero no en la gestión”, y destacó su paso por la Maternidad de Tucumán y su rol durante la pandemia, cuando debió “gestionar una crisis sanitaria inédita” con “capacidad técnica y resultados reconocidos”.
Haro también resaltó decisiones como la recuperación de la Asistencia Pública, que volvió a ser “una política de cuidado y cercanía”, y la implementación de presupuestos participativos, que promueven una “democracia con vecinos, no con consignas”.
Finalmente, afirmó que “gobernar una ciudad no es opinar sobre ella: es asumir responsabilidades”, y concluyó que el Estado municipal “no es un obstáculo, sino una herramienta imprescindible para mejorar la vida urbana”.