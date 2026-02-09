Pablo Haro: “Mientras Chahla camina los barrios, otros caminan timelines”

El subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Pablo Fernando Haro, salió al cruce de las críticas realizadas por referentes de La Libertad Avanza y defendió la gestión de la intendenta Rossana Chahla. Lo hizo a través de un escrito titulado “Cuando gobernar molesta a los que solo opinan”, en el que contrapuso la acción de gobierno municipal con lo que definió como una lógica de confrontación discursiva sin propuestas.