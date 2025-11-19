Indagaron a Diego Spagnuolo por corrupción en Discapacidad: su abogado afirmó que los audios están manipulados con Inteligencia Artificial

El juez federal Sebastián Casanello indagó este miércoles a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y presunto autor de los audios que describen un sistema de coimas y direccionamiento de compulsas de precios dentro del organismo.
Aunque Spagnuolo optó por no declarar ni responder preguntas, expresó informalmente que los hechos imputados “no son ciertos”.
Llegó a Comodoro Py a las 13 y se retiró a las 14.40. Su defensa aseguró que el exfuncionario “niega todas las acusaciones”.
La acusación fiscal: coimas, proveedores favorecidos y perjuicio al Estado
El fiscal Franco Picardi sostiene que Spagnuolo habría permitido, consentido o supervisado maniobras de direccionamiento de compras hacia determinadas droguerías, en perjuicio del Estado y de sectores vulnerables.
El dictamen describe a la Andis como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, realizados con sobreprecios y presunta participación de agentes externos con fuerte presencia en el mercado de insumos médicos de alto costo.
La defensa: audios editados con inteligencia artificial
El abogado Mauricio D’Alessandro, tercer defensor de Spagnuolo en esta causa, afirmó que su cliente realizará una presentación técnica para demostrar que los audios que lo incriminan fueron manipulados y editados con inteligencia artificial.
“Hubo audios manipulados, editados por inteligencia artificial”, sostuvo el letrado ante la prensa.
También negó que Spagnuolo gestionara pagos o conociera a las personas que, según la fiscalía, actuaban como “directores extraoficiales” dentro del organismo.
Los $5 millones y las fotos bajo investigación
El abogado también respondió sobre las fotos que muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila al domicilio de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados.
Según D’Alessandro, los tiempos no coincidirían con la supuesta entrega de $5 millones:
“Los 5 millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio; las fotos son del 13 de agosto”, afirmó.
Spagnuolo está también acusado de haber recibido ese dinero para un viaje a Israel que finalmente no realizó.
Otros indagados: Calvete y Atchabian
Antes de Spagnuolo, se negaron a declarar Pablo Atchabian —detenido la semana pasada— y Miguel Ángel Calvete, ambos señalados por la fiscalía como parte del presunto esquema paralelo de decisiones dentro de la Andis.
El origen de los audios: un eje clave de la causa
La causa se inició tras la aparición de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo detalla un supuesto sistema de coimas que involucraría a droguerías y mencionaría incluso a Karina Milei, hermana del Presidente. Hasta ahora, la investigación no avanzó sobre otras áreas del Gobierno.
La familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, y el propio Spagnuolo cuestionan su validez. La Sala II de la Cámara Federal debe resolver sobre ese planteo.
D’Alessandro argumentó que los audios “violan el derecho a la intimidad” y que podrían haber sido obtenidos de manera ilegal. El fiscal Picardi lo rechazó:
“Estamos hablando de un funcionario público relatando actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad”.
Cambios de abogados y el dinero no declarado
Spagnuolo ya pasó por dos defensas anteriores. Sus primeros abogados renunciaron tras el secuestro de 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados en una caja de seguridad. Luego intervino la defensora oficial Florencia Plazas hasta su reemplazo por D’Alessandro.
El fiscal también investiga cómo Spagnuolo financió una reforma inmobiliaria sustancial y costosa en su casa de Pilar, ya que no se observan movimientos patrimoniales que la justifiquen.
Lo que viene en el caso Andis
Spagnuolo podrá volver a declarar más adelante y su defensa anticipó nuevas presentaciones técnicas. Mientras tanto, la causa por presunta corrupción en Discapacidad, la validez de los audios y el rol de otros implicados seguirán bajo análisis de la Justicia Federal.