Indagaron a Diego Spagnuolo por corrupción en Discapacidad: su abogado afirmó que los audios están manipulados con Inteligencia Artificial

El origen de los audios: un eje clave de la causa

La causa se inició tras la aparición de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo detalla un supuesto sistema de coimas que involucraría a droguerías y mencionaría incluso a Karina Milei, hermana del Presidente. Hasta ahora, la investigación no avanzó sobre otras áreas del Gobierno.