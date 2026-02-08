Secciones
EconomíaNoticias económicas

Sergio Berensztein: “El acuerdo con EEUU es beneficioso, pero puede tener algunos costos significativos para Argentina”

Según el analista político, el entendimiento profundiza los lazos bilaterales y “empequeñecen las relaciones carnales” de la gestión de Carlos Menem La industria automotriz y el sector farmacéutico enfrentarán un escenario desafiante. La tecnología podría abaratarse para los argentinos, detalla el politólogo

Sergio Berensztein Sergio Berensztein
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Carlos MenemArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El consumo de carne vacuna cayó un 42% y hoy se come la misma cantidad de pollo

El consumo de carne vacuna cayó un 42% y hoy se come la misma cantidad de pollo

La motosierra siguió en diciembre: cuáles son los organismos del Estado nacional con más despidos

La motosierra siguió en diciembre: cuáles son los organismos del Estado nacional con más despidos

Índice Big Mac: comprar una hamburguesa en la Argentina es más caro que en EEUU

Índice Big Mac: comprar una hamburguesa en la Argentina es más caro que en EEUU

Sin fondos: diciembre marcó el mayor nivel de cheques rechazados de la historia

Sin fondos: diciembre marcó el mayor nivel de cheques rechazados de la historia

Ranking de salarios en Argentina: cuánto piden los trabajadores por rubro en febrero de 2026

Ranking de salarios en Argentina: cuánto piden los trabajadores por rubro en febrero de 2026

Lo más popular
Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores
1

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel
2

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones
3

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas
4

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas
5

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones
6

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Más Noticias
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Creció el consumo y la producción de carne porcina

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

La tradición frutícola y las importaciones

La tradición frutícola y las importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Comentarios